Horoscop săptămânal. Lilith în Capricorn. Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile

Sursă foto: Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Luni, 14 septembrie, Lilith intră în semnul Capricornului, unde va rămâne până pe 11 iunie 2027.

Lilith, cunoscută și ca Luna Neagră, reprezintă aspectele subconștiente ale psihicului nostru, dorințele reprimate și instinctele primare. Este punctul cel mai îndepărtat unde ajunge Luna în rotația sa în jurul Pământului. În astrologie, Luna este responsabilă de emoțiile noastre. Deci atunci când acestea sunt departe, nu mai avem acces la ele. Și putem deveni foarte rebeli sau nesupuși.

Arhetipul Capricornului este cel al autorității, structurii, organizării, durității, detașării.

Tot săptămâna viitoare, Mercur din Balanță va face o opoziție cu Saturn din Berbec. Aspect care va provoca limitări, întârzieri, probleme de comunicare și în negocieri.

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Berbec

Una dintre acele săptămâni în care nu ai tu controlul asupra programului. Adică, oricât de organizat ai încerca să fii, tot vor apărea schimbări frustrante. Tocmai de aceea este important să comunici cât mai clar și să ai pregătit și un buget de rezervă.

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, face un careu cu Pluto. Vor apărea tensiuni și la locul de muncă și în relația de cuplu. Asta și pentru că vrei să deții controlul, iar ceilalți nu vor fi de acord. Dacă altădată îți pria un ritm mai lent, în zilele ce urmează s-ar putea să îl disprețuiești.

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Gemeni

Deseori, vei depinde de programul celor din jur. Copii, partener, familie, prieteni. Tocmai de aceea, este indicat să eviți dorința de a conduce tu orice activitate. Cumva, vei ieși mai câștigat dacă îi lași și pe ceilalți să se descurce. De asemenea, extrage-te din conflictele de la muncă.

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Rac

Astrele te încurajează să îți setezi obiective clare, pe termen lung. Pe plan profesional sau personal. Astfel, mai scapi de tendința de a te victimiza. Lași trecutul și pornești către viitorul apropiat cu mai multă determinare. Discuțiile cu unele persoane dragi nu vor fi pe placul tău, dar le vei gestiona bine.

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Leu

Începi săptămâna cu un strop suplimentar de curaj. Și chiar ai nevoie mai ales pentru rezolvarea unor probleme administrative sâcâitoare. Dacă vrei să te ocupi de schimbări în gospodărie, vei întâmpina unele neînțelegeri cu familia. Alege, de fiecare dată, simplitatea.

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, se apropie de o opoziție cu Saturn. Vei avea mai multe inițiative, însă acestea ori nu sunt înțelese ori nu vei avea resursele necesare pentru concretizarea lor. Comunicarea de la locul de muncă trebuie să fie cât mai oficială, nu te destăinui colegilor.

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Balanță

Lecția săptămânii este aceea de a învăța să spui “nu”. Deseori, îți vei da seama că nu ai stabilit limite clare și că apropiații profită de acest lucru. Pot apărea nemulțumiri pe plan financiar, poate unele cheltuieli forțate. Relația cu timpul trebuie îmbunătățită.

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Scorpion

Venus face un careu cu Pluto. Intensitatea trăirilor și reacțiilor tale îți poate complica relațiile și parteneriatele. Nu poți forța pe nimeni să te iubească sau să te urmeze. Trebuie să ții cont și de părerile celorlalți. Provocări, dar și oportunități pe plan profesional.

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Săgetător

Aveți în față o săptămână plictisitoare pe alocuri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă lăsați pe tânjală. S-ar putea să asistați la unele conflicte sau neînțelegeri care nu vă privesc în mod direct. Nu este treaba voastră să faceți dreptate nimănui.

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Capricorn

Lilith intră în semnul tău. Și poate veni cu îndrăzneală, spirit revoluționar și capacitatea de sfida unele cutume. Mai ales în unele discuții de la locul de muncă. Nu lăsa pe nimeni să decidă pentru tine! Partenerul îți va cere mai multă atenție din partea ta. Nu neapărat pentru el, cât pentru relație sau familie.

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Vărsător

Una caldă, una rece. Pe plan profesional, ai parte de oportunități și un plus de vizibilitate. Dar, și de jocurile de culise aferente. Însă, detașarea este cea care te ajută. Menține-te pe poziție! Nu uita că este doar un loc de muncă!

Horoscop 14-20 septembrie 2026 Pești

Mintea îți va fabrica tot soiul de scenarii, care mai de care mai negativiste. Însâ, înțelept ar fi să pui întrebări și să îți construiești programul pe baza informațiilor concrete. Nu are rost să te sperii chiar din nimic.