Horoscop toamna 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă previziunile toamnei pentru ultimele șase zodii.

Din punct de vedere astrologic, toamna începe într-un mod pacifist. De altfel, toată luna septembrie este una mai lipsită de probleme.

Însă, atunci când discutăm despre luna octombrie, lucrurile se schimbă radical. Sau altfel spus, se complică. În a zecea lună a anului, Mercur și Venus vor retrograda în semnul Scorpionului. Deci urmează numeroase teste, revizuiri și negocieri complicate. Atât din punct de vedere amoros, cât și financiar.

Iar, în noiembrie, tranzitul lui Marte în Leu va avea parte de o întâlnire cu Jupiter și Nodul Sud din Leu. O triplă conjuncție care poate aduce decizii și evenimente marcante pe plan internațional.

Primele șase zodii au primit previziunile, iată-le și pentru ultimele șase.

Balanță/Ascendent în Balanță

Toamna are vești importante pentru tine! În primul rând, aceea că Venus, propria ta guvernatoare, va retrograda în perioada 3 octombrie-14 noiembrie. Deci am putea spune că îți vei reconfigura multe dintre planuri și strategii. Și totul s-ar putea să plece de la bani. Ori primești vești ori îți dai seama că nu se mai poate așa, deci vei dori să faci schimbări pe plan financiar. Vei învăța să negociezi, să ceri mai mult pentru tine sau să îți prețuiești timpul. În plus, vei deveni mult mai selectiv cu oamenii din jur: prieteni, protectori, parteneri de afaceri sau grupuri din care faci parte.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei avea o toamnă de pomină! Marte, guvernatorul tău, va tranzita casa a zecea, alături de Jupiter. Ți se vor oferi ocazii să strălucești la locul de muncă, să fii mai competitiv sau ambițios. Pe ici pe colo, vei fi și mai autoritar, dar doar astfel vei rezolva unele proiecte. Orgoliul îți poate juca feste exact atunci când îți va fi lumea mai dragă. Astrele te sprijină dacă îți dorești o reconversie. Venus își va începe retrogradarea în semnul tău și te va ajuta să îți revizuiești unele decizii din zona amoroasă. Fie că ești singur sau într-o relație.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Toamna din 2026 este una paradoxală pentru tine. Pentru că, pe de o parte, vei beneficia de numeroase aventuri și oportunități. Însă, în același timp, Mercur și Venus retrograde pot aduce încurcături și unele pierderi. Vrei nu vrei, îți vei da seama că trebuie să închizi unele etape sau să accepți unele probleme. Adică să treci din faza de resemnare în aceea de acceptare. Partenerul trece și el prin situații imprevizibile, deci va avea nevoie de sprijinul tău.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

În primul rând, îți vei da seama cine îți este prieten cu adevărat. Retrogradările lui Venus și Mercur în casa a unsprezecea te pot reconecta cu persoane pe care nu le-ai mai văzut de mulți ani, dar îți pot arăta și fața adevărata a unor persoane dragi. Cert este că planurile tale nu vor decurge cum ți-ai dori, ci așa cum trebuie să se întâmple. Situația financiară a familiei trece prin unele provocări, însă vei găsi de fiecare dată resursele necesare.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Venus și Mercur vor retrograda în casa a zecea, a carierei. Deci este posibil să apară schimbări la schimbări. Când ești pe val la locul de muncă, când nu mai înțelegi ce se întămplă. Trebuie să te ferești de lupte de putere, jocuri de culise sau promisiuni mărețe. Însă, toamna va activa clar zona relațională. Marte va tranzita casa a șaptea, alături de Jupiter, deci să nu te mire dacă relația de cuplu va fi mai dinamică. Și cei singuri pot avea parte de oportunități.

Pești/Ascendent în Pești

Un lucru este sigur! Toamna lui 2026 aduce multă muncă pentru tine. Și nu mă refer doar la zona profesională, ci și la familie sau gospodărie. Permanent vei face ajustări, optimizări și schimbări. Pentru a duce o viațâ mai bună. Stresul va fi la cote imense, însă îi vei face față. Mai ales dacă nu te sperii prea repede la aflarea unor vești/decizii care nu țin neapărat de parcursul tău. Călătoriile îți pot da bătăi de cap. Când vine vorba de negocieri, nu lăsa prea mult de la tine!