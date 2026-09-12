Horoscop 12 septembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Balanței, iar Mercur se apropie de o opoziție cu Neptun. Vom fi predispuși la a purta numeroase discuții, însă nu trebuie să ne lăsăm cuceriți de cuvinte goale.

Horoscop 12 septembrie 2026 Berbec

Indiferent că ești liber sau nu, astrele îți recomandă să dedici timp și distracției. Nu doar muncii, treburilor gospodărești sau rugăminților celor dragi.

Horoscop 12 septembrie 2026 Taur

Poți lua și singur decizii când vine vorba de modul în care alegi să îți petreci ziua. Adică, nu trebuie să faci pe plac doar celorlalți.

Horoscop 12 septembrie 2026 Gemeni

Gospodăria are nevoie de tine și îi vei dedica o bună bucată din timpul tău. Dar și pasiunile tale necesită implicare, timp și atenție.

Horoscop 12 septembrie 2026 Rac

Te vei lăsa prea afectat de unele vorba ale familiei. Și de cele mai multe ori, acestea nu se referă la tine. Încearcă să înveți să te detașezi.

Horoscop 12 septembrie 2026 Leu

De la vorbă la faptă va fi drum lung. Ai în plan numeroase activități, comunici asta celor dragi, însă îți vei da seama pe parcurs că nu te poți ocupa chiar de toate.

Horoscop 12 septembrie 2026 Fecioară

Laitmotivul zilei este cumpătarea. Și chiar îi vei molipsi și pe ceilalți. Unele discuții despre bani nu își au rostul, îți pot strica weekendul.

Horoscop 12 septembrie 2026 Balanță

Cu Luna și Mercur în semnul tău, vei avea parte de numeroase fluctuații. Tocmai de aceea este important să trăiești această zi pur și simplu.

Horoscop 12 septembrie 2026 Scorpion

Vei fi destul de rezervat și discret. Atât acasă, cât și când te întâlnești cu persoanele apropiate. Pur și simplu vrei să păstrezi ceva și pentru tine.

Horoscop 12 septembrie 2026 Săgetător

Există riscul să te pierzi în prea multe activități alături de prieteni. La un moment dat, îți vei da seama că nu te bucură chiar toate.

Horoscop 12 septembrie 2026 Capricorn

Părerea partenerului sau a familiei contează enorm. Tocmai de aceea, nu este cazul să treci la fapte până nu îi vei consulta.

Horoscop 12 septembrie 2026 Vărsător

O zi bună pentru plimbări, cumpărături pe placul tău și discuții elevate. Și sigur vei găsi unele produse la prețuri mult mai bune.

Horoscop 12 septembrie 2026 Pești

Toți vor câte ceva de la tine, iar tu îți pierzi efectiv motivația. Însă, dacă vei învăța să spui “nu” sau să negociezi, vei avea o zi mai bună.