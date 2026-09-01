Horoscop septembrie 2026. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile pentru luna septembrie.

Din punct de vedere astrologic, luna septembrie se anunță a fi una mai liniștită. După august care ne-a adus ultimele eclipse din 2026, iată că prima lună a toamnei vrea de la noi să ne găsim un rost. Personal sau profesional. Fiind și luna recoltei, putem începe să ne ocupăm și de proviziile pentru perioada următoare. Marte rămâne în Rac pentru mai toată luna, Venus va ajunge în semnul Scorpionului de unde va și retrograda, iar Uranus va retrograda în Gemeni.

Horoscop septembrie 2026 Berbec

Principalul eveniment este tranzitul lui Marte, guvernatorul tău, prin casa a patra până pe 28 septembrie. Apar schimbări legate de gospodărie, planul imobiliar sau relația cu familia. Marte are darul de a aduce și ambiție, dar și furie sau nerăbdare. Deci ferește-te cât poți tu de conflicte pentru că pot deveni exagerate într-o clipită. Trigonul dintre Jupiter și Saturn îți arată că tot ce este autentic se construiește pas cu pas. Intarea lui Venus în casa a opta, acolo unde va și retrograda îți aduce nevoia unor ajustări pe plan financiar.

Horoscop septembrie 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, va tranzita până pe 10 septembrie casa a șasea, iar după această dată casa a opta. Am putea spune că, în prima jumătate a anului, viața profesională va primi mai multă atenție din partea ta. Iar în cealaltă jumătate, se va activa viața personală. Unele relații vor fi destul de testate. Și poate că au nevoie de asta. Celor singuri le recomandăm să nu se lase păcăliți doar de prima impresia sau de chimia puternică. Ci să aștepte să observe și dacă există compatibilitate pe bune.

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Horoscop septembrie 2026 Gemeni

Uranus va retrograda în semnul tău. Deci am putea spune că programul tău din luna septembrie va suferi des modificări. Și pe neașteptate chiar. Indiferent de cât de organizat ești. Uranus urăște constrângerile și tot ce este strict, deci vei învăța din nou să fii flexibil. Marte tranzitează casa a doua, a banilor. Și are obiceiul de a crea oportunități, dar de a aduce și probleme. Deci ai nevoie de un buget de risc.

Horoscop septembrie 2026 Rac

Până pe 28 septembrie, Marte rămâne în semnul tău. S-a rupt de careul cu Neptun, și în curând și de cel cu Saturn. Deci, dacă ai restanțe pe plan profesional sau legate de chestiunile administrative, trebuie să știi că acum ai putere și curaj să te ocupi de toate. Îți recomandăm să ai în vedere și activități sportive sau mai multă mișcare. Pe plan financiar, pot apărea oportunități sau tu vei învăța să îți optimizezi bugetul.

Horoscop septembrie 2026 Leu

Vei merge cu frâna trasă. Marte rămâne în casa a douăsprezecea până pe 28 septembrie, când intră în semnul tău. Dar, până atunci, vei simți permanent că îți lisește ceva. Că nu te bucuri cu adevărat de nimic. Însă, atenție! Cu Jupiter în semnul tău, universul îți va acorda șanse, doar că ai tu o reținere interioară. Poate că este luna strategiilor. Deci nu juca rolul victimei prea mult. Unii veți începe demersuri legate de o mutare, renovare sau o investiție pe plan imobiliar.

Horoscop septembrie 2026 Fecioară

Uranus va fi retrograd în casa a zecea. Deci apar decizii neașteptate și schimbări pe plan profesional. Unele te vor viza direct, altele nu. Când ți-e lumea mai dragă, exact atunci se mai întâmplă ceva. Și poate chiar ai nevoie de un suflu nou la locul de muncă. Jupiter va tranzita casa a douăsprezecea și se va comporta precum un “înger păzitor”. Vei primi ajutor de la cine nu te aștepți în momentele potrivite.