Claudiu Manda, despre schimbarea de poziție a lui Bolojan privind noul Guvern: „Ce s-a schimbat între timp?”

Claudiu Manda, secretar general al PSD. Sursa foto: Agerpres

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a ajuns abia după patru luni la concluzia că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Europarlamentarul i-a cerut, de asemenea, explicații prim-ministrului interimar pentru schimbarea de poziție privind un Executiv tehnocrat.

„După mai bine de patru luni, domnul Bolojan a descoperit că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline”, a scris, luni, Claudiu Manda, secretarul general al PSD.

El i-a transmis un mesaj premierului interimar, la scurt timp după ce președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că blocajul politic continuă.

Claudiu Manda, către Bolojan: „Întrebarea este: ce s-a schimbat între timp?”

„Corect, domnule Bolojan. Doar că toate aceste lucruri erau valabile și acum patru luni, atunci când Parlamentul v-a demis prin moțiune de cenzură, după o guvernare în care ați numit 'reformă' aproape fiecare măsură de austeritate pusă pe umerii românilor.

Ați tăiat, ați blocat, ați pus taxe și ați cerut de fiecare dată oamenilor să plătească mai mult. Ați cerut sacrificii de la toată lumea pentru o guvernare fără viziune, care a dus România dintr-o criză în alta. Iar acum suntem în pragul unei noi crize în sănătate și sunt loviți, încă o dată, tocmai cei care au cea mai mare nevoie ca statul să funcționeze: oamenii bolnavi, cei pentru care accesul la servicii medicale nu este o cifră într-un buget, ci poate face diferența într-un moment critic.

Dar, după toate acestea, ne spuneți senin că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline. Iar soluția pe care o propuneți acum este un Guvern de tranziție format din tehnocrați. Despre aceeași soluție vorbeați și acum patru luni, domnule Bolojan. Atunci ne mințeați că stabilitatea României este mai importantă decât calculele politice și vă declarați gata să susțineți un Guvern tehnocrat.

Întrebarea este: ce s-a schimbat între timp?”, a transmis secretarul general al PSD, pe pagina sa de Facebook.

Manda îl acuză pe Bolojan că a întârziat formarea unui nou Guvern

Europarlamentarul social-democrat susține că schimbarea de poziție a lui Ilie Bolojan vine într-un moment în care efectele guvernării sunt deja resimțite de români, spunând că „cineva minte din nou”.

„Pentru români nu v-ați grăbit. Acum, când oamenii au avut patru luni să vadă rezultatele guvernării dumneavoastră, iar continuarea acestui interimat nu vă mai ajută politic, ați descoperit brusc că România are nevoie de un Guvern? Numai că partenerul dumneavoastră de guvernare vă contrazice. Așa că întrebarea devine și mai simplă: pe cine să creadă românii? Cineva minte din nou.

România nu are nevoie de un 'armistițiu'. România are nevoie de un Guvern. Unul cu legitimitate, susținere parlamentară și responsabilitate politică. Exact de ceea ce avea nevoie și acum patru luni.

P.S. Văd că, între timp, unii au început să identifice și pantofii după fotografii. Nu cred că îi preocupă pe români ce marcă presupune cineva că au pantofii mei. Sunt convins însă că îi preocupă cât plătesc ei, în fiecare zi, pentru măsurile luate de Guvernul Bolojan”, a mai scris Claudiu Manda.

PSD a transmis, luni, prin intermediul liderului senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, că propunerea premierului interimar Ilie Bolojan pentru un Guvern tehnocrat „nu este o opţiune serioasă”.