Kelemen Hunor propune varianta unui Guvern de funcționari: La denumire nu m-am gândit

Președintele Nicușor Dan dând mâna cu liderii UDMR. Sursa foto: Agerpres

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, propune o variantă pentru ieșirea din criza politică: un Guvern condus de funcționari publici cu 25-30 de ani vechime, capabili să asigure stabilitatea până în 2028.

„Trebuie văzut astăzi. Vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului, cu un premier - aici n-am nicio idee pe cine va desemna preşedintele. Deci, eu zic care sunt variantele de discutat. După aceea urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înşel, domnul Bolojan - un guvern tehnocrat despre care am vorbit şi aici. (...) Dar aia nu ştim cu ce se măsoară, de unde vin tehnocraţii. Şi ar exista şi a treia posibilitate - undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din funcţionari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncţi care au lucrat şi cu PSD, şi cu PNL şi cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experienţă, nu trebuie să aduci din zona multinaţionalelor sau din zona de business, care să cunoască procedurile administrative. (...) Nu neapărat tehnocrat (guvernul - n.r.), de experţi, guvern instituţional. La denumire nu m-am gândit, dar oameni din ministere, care după aceea continuă cariera lor în administraţia publică centrală. (...) Eu nu cred că funcţionarii adevăraţi pot fi controlaţi de partide. (...) Dar ei au un avantaj faţă de ceilalţi. Ei ştiu procedurile, cunosc sistemul şi, dacă găseşti acel om bun, are şi autoritatea în ministerul respectiv”, a declarat Kelemen Hunor miercuri la Parlament, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă această formulă a fost deja discutată cu liderii PNL, USR sau PSD, președintele UDMR a spus că ideea nu constituie o propunere formală:

„Nu, nu am discutat nici cu preşedintele, nici cu colegii mei, fiindcă n-am avut întâlniri. (...) Nu trebuie să propun neapărat, dar o să spun acest punct de vedere. Nu e o propunere, că nu îmi permit să fac eu propuneri mai mult decât am făcut până acum. Eu v-am prezentat această idee, pe lângă celelalte două vehiculate - guvern politic, guvern tehnocrat, care nu ştiu cum ar arăta şi cine sunt tehnocraţii, şi un guvern alcătuit din specialişti din ministere, din funcţionari publici din ministere”, a spus Hunor.

Potrivit liderului UDMR, echipa instalată la Palatul Victoria are mari șanse să rămână în funcție până în anul 2028, deoarece nicio tabără nu va dori o nouă criză politică după jumătatea ciclului parlamentar. Kelemen Hunor a trecut în revistă și numele care vor ajunge joi pe masa președintelui.

„Preşedintele decide. (...) Deocamdată toată lumea îşi va menţine, probabil mâine, ceea ce a propus: pe Siegfried Mureşan, noi şi pe Sorin Grindeanu”, a adăugat liderul UDMR.

Kelemen Hunor: „Nu președintele adună majoritatea!”

În privința riscului ca partidele să nu găsească numărul necesar de voturi, liderul UDMR a respins plasarea vinei pe umerii lui Nicușor Dan. Responsabilitatea constituțională aparține exclusiv aleșilor din Legislativ.

„Nu el face negocieri, nu el discută, deci responsabilitatea majorităţii nu trebuie împinsă la preşedinte. Preşedintele are responsabilitatea de a desemna pe cineva după consultări. Parlamentul are responsabilitatea de a vota sau de a nu vota un guvern categoric. Deci aici lucrurile sunt foarte clare din punct de vedere constituţional. Cine ce-a declarat, ce-a încercat să facă, să împingă lucrurile în dreapta, în stânga, e o altă discuţie. Dar constituţional responsabilitatea nu este a preşedintelui, nu vă supăraţi. (...) Sigur, aici e o chestiune şi de orgolii şi de competiţie între actorii politici. Avem nevoie de guvern, nu putem permite să mai mergem aşa mai departe. Dar vă daţi seama că eu mai mult nu pot să fac decât să încerc soluţii, argumente, fiindcă cu 30 de voturi pot să ajut sau să nu am posibilitatea de ajuta pe unul sau pe altul. Deci am şi eu limitele mele”, a spus el.

Liderul UDMR a reafirmat că niciun partid care se va duce la consultările cu preşedintele nu „are o forţă singur”. „Deci PSD, ca grup parlamentar, are cele mai multe voturi sau, mă rog, membri în Parlament, după care, ce a mai rămas din coaliţie are... Dar avem mai multe voturi noi decât PSD, dacă luăm PNL, USR şi UDMR împreună. Dar asta nu ne dă o forţă mai mare, fiindcă în acest moment nu există un acord dincolo de numele premierului propus, Siegfried Mureşan, nu există acord de între noi”, a explicat Kelemen Hunor.