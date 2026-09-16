Vești bune privind spitalele. Investiții majore în sănătate în Sectorul 4! Daniel Băluță anunță următorul proiect

Sursa foto: Freepik

Daniel Băluță a spus ce investiții s-au făcut în infrastructura medicală din Sectorul 4.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a vorbit despre investițiile în spitalele din Sectorul 4 și a spus că autoritatea locală s-a preocupat și a contribuit la realizarea unor proiecte foarte importante pentru sector. Este vorba despre Spitalul de Stomatologie, Spitalul de Pneumologie, o unitate de primiri urgențe și o secție de arși la Spitalul Bagdasar Arseni.

Video:

„Ați devenit faimos și pentru faptul că ați făcut primul spital de stomatologie de stat din România. Ce ați mai făcut pentru spitale în Sectorul 4?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Am devenit noi, pentru că e vorba de „noi” de fiecare dată și mă mândresc cu asta, de noi, cei din sectorul 4, și primii care am făcut un spital de pneumologie din bani europeni, Spitalul de Pneumologie „Marius Nasta”, clădirea Zerlendi, de pe Șerban Vodă, o investiție de 120 de milioane de euro, bani din PNRR”, a spus Daniel Băluță.

„Deci, totuși, din PNRR s-a făcut un spital. S-a mai făcut vreunul?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Mai sunt încă 7 în România făcute din PNRR. Este un lucru foarte bun”, a spus Daniel Băluță.

„Suntem alături de spitalele din Sectorul 4 în care există lipsuri”

Primarul a mai spus că și vechea clădire a Institutului Marius Nasta va fi reabilitată și restructurată și că Sectorul 4 oferă ajutor spitalelor atunci când există lipsuri.

„Și ați tras 120 de milioane de euro din PNRR doar pentru unul? Marius Nasta exista”, a spus Bogdan Chirieac.

„Este vorba de un institut de cercetare pentru tuberculoză și alte boli ale plămânului. Este vorba despre faptul că am adus un sector important al medicinei românești într-un punct în care trebuia să fie. Nu era normal să ne desfășurăm activitatea în clădirea pe care și dumneavoastră o știți. Este o oportunitate și pentru clădirea aceea de a intra și ea într-un proces de reabilitare și restructurare”, a spus Daniel Băluță

„Deci veți restructura și reabilita și vechea clădire a Institutului Marius Nasta”, a spus Bogdan Chirieac.

„Așa le-am promis celor de acolo și este foarte important, pentru că țin foarte mult la tot ceea ce înseamnă infrastructură medicală.

De altfel, noi, cei din Sectorul 4, am făcut o unitate de primiri urgențe la Spitalul Bagdasar Arseni, o secție de arși la Spitalul Bagdasar, am făcut Spitalul de Stomatologie, am făcut Spitalul de Pneumologie.

Ne preocupăm și, mai ales în aceste vremuri în care nu există rectificare bugetară, suntem alături de spitalele din Sectorul 4 și, în măsura în care există lipsuri pentru materiale sau pentru medicamente, îi vom ajuta, pentru că sunt parte din comunitatea noastră”, a spus Daniel Băluță.

Sectorul 4 poate ajuta legal spitalele

Primarul a spus că Sectorul 4 poate ajuta legal spitalele, atât prin investiții, cât și prin plata unor cheltuieli curente.

„Asta e un angajament. Aveți posibilitatea legală să ajutați spitalele din sector?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da, avem anumite modificări legislative, care au fost generate de proiectul Spitalului de Stomatologie. Acel spital a generat niște modificări legislative fenomenale, care permit autorităților publice locale să se implice în situații de urgență, în viața spitalelor, atât din punct de vedere al investițiilor, cât și din punct de vedere al cheltuielilor curente”, a spus Daniel Băluță la DC News.