Primul spital de medicină dentară construit în România în ultimii 30 de ani. Daniel Băluță: Centru de excelență în tratarea afecțiunilor stomatologice

Primarul Daniel Băluță

Sistemul medical din România are nevoie de investiții constante în infrastructură și pregătirea specialiștilor, iar un nou proiect dedicat sănătății orale marchează un moment important pentru medicina românească. Este vorba despre prima unitate medicală cu profil de medicină dentară construită în România în ultimele trei decenii, o investiție care își propune să răspundă atât nevoilor pacienților, cât și cerințelor de formare ale viitorilor medici stomatologi.

Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, printr-o postare publicată pe Facebook, în care a prezentat noua Clinică de Stomatologie realizată pe Șoseaua Olteniței.

„Primul spital cu profil de medicină dentară construit în România în ultimii 30 de ani. Centru de excelență în tratarea afecțiunilor stomatologice și, totodată, loc esențial pentru formarea viitoarelor generații de medici stomatologi. Aceasta este Clinica de Stomatologie construită de către Sectorul 4 pe Șoseaua Olteniței, operaționalizată de către Spitalul Universitar de Urgență București și UMF «Carol Davila»”, a scris Băluță.

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O investiție care aduce medicina dentară mai aproape de pacienți

Noua clinică reprezintă una dintre cele mai importante investiții realizate în ultimii ani în domeniul stomatologiei publice.

Prin această investiție, autoritățile locale și partenerii instituționali urmăresc creșterea capacității de diagnostic și tratament pentru o gamă largă de afecțiuni stomatologice, în condiții moderne și cu echipamente performante.

Un element important al proiectului îl reprezintă colaborarea dintre administrația Sectorului 4, Spitalul Universitar de Urgență București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Potrivit mesajului transmis de Daniel Băluță, noua clinică nu va avea doar rolul de a trata pacienți, dar și pe acela de a contribui la pregătirea noilor generații de specialiști.

Formarea medicilor într-un mediu modern este importantă pentru dezvoltarea sistemului medical. Prin infrastructura creată, studenții și medicii rezidenți vor avea posibilitatea să își desfășoare activitatea într-un spațiu adaptat cerințelor actuale ale medicinei dentare.

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