Oierii sunt în stradă. Tánczos Barna: Asociațiile ne-au zis: „Știm că se încearcă confiscarea evenimentului” / Ce a spus ministrul despre AUR / LIVE TEXT

Foto: Agerpres

Miercuri, 16 septembrie 2026, la ora 13:00, va avea loc o conferință de presă susținută de viceprim-ministrul, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna.

Conferința va fi transmisă live pe conturile oficiale de Facebook și de YouTube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

Principalele declarații ale ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna:

-Este inadmisibil ca acest drept legitim și revendicările legitime să fie transformate în acțiuni violente. Condamn cu fermitate toate actele de vandalism, toate încercările de confiscare ale revendicărilor legitime.

-Am mai avut proteste și înainte. Am avut discuții și un dialog constructiv împreună cu fermierii.

-Începând cu luna iunie de când au venit deciziile Comisiei Europene, am menținut dialogul cu fermierii.

-Demersurile noastre comune au început cu întâlniri la nivelul Uniunii Europene.

-Nicio autoritate din România nu a făcut o acțiune de ucidere de animale de capul său. Sunt regulamente foarte clare.

-Am inițiat schemele de sprijin care sunt discutate. Primul și cel mai avansat este măsura DR21 pe care am modificat-o din măsură pentru pesta porcină în măsură pentru pesta micilor rumegătoare și variolă. Am discutat măsura și condițiile cu fermierii. Am notificat Comisia Europeană, am primit ok-ul. Pe 21 suntem pregătiți să lansăm o schemă de finanțare specială. Fermierii vor beneficia de fonduri de 90%, 10% contribuție proprie pentru izolarea animalelor, pentru înlesnirea vânzării.

-Văd că cei care se ocupă cu problemele fermierilor doar după un protest și doar după situații de genul acesta la talk-show-urile care sunt imediat după și îi uită pe fermieri la 3 zile după eveniment... fermierii știu foarte bine. Eu cunosc în detalii toate problemele cu care se confruntă ei.

-Închirierea pajiștilor. Avem o lege aplicată cu multe deficiențe. Fermierii grupați în asociații au voie să închirieze de la primării, problema este că primim multe sesizări că animalele sunt fictive, că asociațiile nu sunt asociații și cineva a pus mâna pe păsune. Am pornit un control la nivel național în interesul fermierilor reali.

-O procedură de deblocare a exportului e una de câteva luni de zile. În ciuda acestui fapt, ei au venit să ne aducă aminte că vor să se rezolve această problemă. Cu 2 zile înainte m-am întâlnit cu fermierii. Asociațiile ne-au zis: „știm că se încearcă confiscarea evenimentului, motiv pentru care nu vrem să ieșim în față ca organizații care să își asume organizarea. Dacă vin fermierii, vom fi alături de ei”. Aceasta este explicația. Sâmbătă am discutat despre protest.

Întrebare: Vedeți vreo implicare a unor partide politice?

Tánczos Barna: Fără doar și poate! Am văzut ziua porților deschise de la AUR. Este singurul partid care, mai direct sau mai indirect, și-au asumat rolul sau implicarea în acest eveniment.

Întrebare: Când credeți că ar putea fi despăgubiți cei care au avut oi moarte?

Tánczos Barna: Toată procedura de despăgubire e la ANSVSA. Știu că sunt litigii din anii 2024 și 2025 când unii fermieri au fost despăgubiți și alții nu. Aceste litigii sunt în intanță. Am încercat în proiectul de lege să clarificăm care sunt condițiile de despăgubire și deficiențele pentru care nu va fi desbăgubit. În proiectul de lege am propus descentralizarea deciziilor, iar din fondul de rezervă Guvernul să aloce imediat despăgubirea. Am făcut multe propuneri.

Întrebare: Care este situația epidemiologică în acest moment?

Tánczos Barna: Știu că majoritatea focarelor sunt în fază de închidere. Ultimele măsuri de sacrificare, ANSVSA-ul le are și vă poate da o statistică exactă.

Întrebare: Există riscul ca interdicția de la Comisia Europeană să fie prelungită și după 31 decembrie?

Tánczos Barna: Mâine voi avea o discuție, avem toate șansele să ieșim din această criză cu eliberare condiționată de sub restricția de export.

Întrebare: Până când vor protesta fermierii?

Tánczos Barna: Nu le-am cerut să vină, nu le-am cerut să plece acasă. Le-am cerut să se delimiteze de orice acțiune de agresiune fizică. Cât consideră că vor să rămână, rămân. Cred că întâlnirea de la Cotroceni va conta.

Întrebare: Fermierii au cerut demisia domnului Alexandru Bociu. Cum comentați acuzațiile potrivit cărora că domnul Bociu ar fi un protejat politic al Guvernului?

Tánczos Barna: Domnul Bociu este numit de premier. Este protejatul politic al tuturor premierilor care l-au numit, l-au menținut în funcție, dacă asta este întrebarea, acesta este răspunsul. Eu am lucrat în fiecare minister cu materialul clientului. Am lucrat cu echipa pe care am găsit-o și am lucrat bine.

Întrebare: Ați făcut ce a depins de dvs. Cei din sector nu vă reproșează dvs. lucrurile, ci premierului. De ce Ilie Bolojan nu a vrut să îi primească pe cei din sector?

Tánczos Barna: Vă spun ce fac eu. Știu că sectorul e de impact major uriaș. Ca ministru interimar nu puteam să las lucrurile să meargă de la sine. Eu am generat dialogurilor, am mers la Sibiu, Arad... cred că această deschidere e cunoscută și apreciată. Premierul sigur are mai multe pe cap, eu problemele de agricultură. Sunt sigur că premierul va analiza situația și va încerca să găsească soluții.

Context

Ieri, 15 septembrie 2026, fermierii s-au adunat în Piața Victoriei unde au cerut autorităților măsuri urgente pentru problemele care le afectează activitatea. Ei acuză Executivul că politicile adoptate în ultimul an le afectează afacerile agricole și îi împing spre faliment.

Tensiunile dintre protestatari și jandarmi au escalat rapid, după ce mai mulți participanți au forțat dispozitivul de jandarmi și au aruncat cu pietre, sticle, borduri și alte obiecte, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Alex Iacob, două maşini ale Jandarmeriei au fost vandalizate de manifestanţi violenţi în timpul protestului.

Zeci de persoane au fost extrase din mulțime și conduse la secții de poliție, iar 47 de persoane au fost reținute. În urma incidenelor, mai multe persoane, inclusiv jandarmi, au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate. Tot ieri au fost raportate și agresiuni asupra unor jurnaliști prezenți la fața locului.

„Se aruncă cu obiecte asupra jandarmilor, cu borduri sparte, cu pietre, cu bâte, cu tot ce găsesc la îndemână. Din informaţiile pe care le deţin, au fost afectate şi persoane terţe, care nu au legătură cu adunarea publică, ale căror proprietăţi au fost vandalizate. Încercăm să izolăm grupurile de manifestanţi violenţi, dar nu putem face asta decât cu ajutorul protestatarilor paşnici, care trebuie să se dezică de aceste grupuri violente (...) Au fost două autospeciale de Jandarmerie vandalizate. Avem 24 de persoane care au necesitat îngrijiri medicale”, a spus purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei.

Guvernul a transmis că a luat act de revendicările fermierilor și a enumerat mai multe măsuri aflate în lucru, printre care se numără și un plan pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine, controale privind închirierea pajiștilor, dezvoltarea unui sistem de trasabilitate a transporturilor de animale și o propunere privind despăgubirile pentru pagubele produse de secetă.