Viorica Dăncilă: Companii auto chineze au vrut fabrici în România, dar au ales Spania

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @rizhamdani

Viorica Dăncilă a vorbit despre relațiile economice dintre România și China și despre oportunitățile pe care țara noastră le-ar putea avea prin atragerea turiștilor și investitorilor chinezi.

Viorica Dăncilă, fost premier al României, a făcut referire la zborul direct București-Beijing și a spus că România ar trebui să prioritizeze atragerea turiștilor chinezi în România. Potrivit acesteia, România nu acordă vize cetățenilor chinezi, în condițiile în care românii pot călători fără viză în China.

Video:

„Referitor la China, avem acum zbor direct București-Beijing și vă văd că zâmbiți. A fost o veste foarte bună, dar nu era și mai bună dacă era operată de TAROM?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Era foarte bună și să știți că a fost foarte greu ca să fie acest zbor, pentru că el este prevăzut peste Marea Adriatică, de aceea și face escală la Zagreb. Am ratat și proiectul ăsta! Aud că mai vând anumite sloturi - cel de Roma, l-am vândut, cel de Londra - și mă gândesc și aici care este logica acestei abordări, pentru că eu nu văd o logică.

Acest zbor poate apropia din punct de vedere economic cele două țări, iar pentru noi ar trebui să fie o prioritate. Și o să dau un singur exemplu: noi încă nu dăm viză pentru turiștii chinezi, în condițiile în care noi mergem fără viză în China! Deci, anul acesta noi nu am avut turiști din China. Vizele se dau foarte greu. Avem personal foarte puțin la Beijing care să opereze aceste vize.

Gândiți-vă ce ar fi însemnat 100.000 de turiști din China care să fi mers și la mare, să fi mers și la munte... Ce însemna pentru cei care sunt în Horeca, ce însemna pentru consum, că oamenii aceștia au bani, vin, consumă, pentru transportul românesc... Nu era un plus? De ce acest lucru, în condițiile în care majoritatea vin prin firme de turism și pot vizita diverse locuri”, a spus Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă: Până ne hotărâm noi, au luat startul alte țări!

Fostul premier a vorbit despre relațiile economice dintre China și România și a criticat faptul că România nu acordă vize cetățenilor chinezi.

Ea a spus că turiștii și oamenii de afaceri chinezi pot ajuta economia României și că alte țări deja profită din plin de această oportunitate.

„Care ar fi explicația logică?”, a spus Bogdan Chirieac.

„Eu nu găsesc nicio logică. Aș înțelege dacă acest lucru ar fi interzis în Germania, în Franța, în Spania, în Italia sau la Bruxelles. Dar mergi la Bruxelles, mergi în Franța, peste tot sunt cetățeni chinezi”, a spus Viorica Dăncilă.

„La Paris n-ai loc de chinezi, dar se vorbește în chineză acolo! Oficial! La portavoce”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Exact! Știu! Pentru că sunt foarte mulți turiști, sunt foarte mulți cumpărători, au interesul să vândă cât mai mult și au putere de cumpărare. Nu înțeleg care este logica.

Să știți că și când vin oameni de afaceri, vin la mine la Casa Româno-Chineză - cu toate că noi avem mai mult partea educațională, partea culturală - vin foarte mulți reprezentanți ai mediului de afaceri care își caută parteneri chinezi pentru că se află în dificultate și vor să-și păstreze afacerile la care au muncit ani de zile.

Este foarte greu, pentru că vizele se dau foarte greu. Se vede o flexibilizare, adică nu mai este așa de strict cum era acum un an, dar până o să ne hotărâm noi și până când o să înțelegem că este bine pentru România să profităm de această relație economică pe care o avem cu China, uitați că au luat startul alte țări!

În Spania se face fabrică de mașini, Franța a mers cu cele mai mari companii, Thales, și au semnat contracte. Acum domnul președinte Xi Jinping merge în Statele Unite ale Americii cu un număr mare de oameni de afaceri din China tocmai pentru a-și întări relațiile economice. Nu înțeleg ce așteptăm noi! Îmi este foarte greu să înțeleg acest lucru”, a spus Viorica Dăncilă.

„Când ne vom hotărî noi, vom lua firimiturile, nu o felie de tort”

Viorica Dăncilă a vorbit și despre investițiile chineze în România și a spus că multe companii auto din China au fost interesate să deschidă fabrici în România, dar au ales alte state.

Ea a spus că nu înțelege reținerea pe care România o are față de China, în condițiile în care statele mari din Uniunea Europeană își intensifică legăturile economice cu această țară.

„Firme de automobile din China, care au început să cucerească lumea, au dorit să deschidă fabrici în România. Nu li s-a dat un răspuns”, a spus Bogdan Chirieac.

„Da, și eu am încercat acest lucru, dar sunt condiții mult mai bune în Spania și s-au dus în Spania! Am înțeles că Changan, care este o firmă de stat de automobile, își va deschide reprezentanță în Republica Moldova.

Am fost acum trei luni de zile și am văzut că erau delegații din Franța, din Germania, din Polonia - Polonia are relații foarte bune cu partea chineză, pentru că nu sunt incompatibile cu relațiile noastre cu Statele Unite sau cu Uniunea Europeană. Și vicepremierul Republicii Moldova era prezent acolo cu un număr de oameni de afaceri. Deci numai noi avem această reținere pe care sincer nu o înțeleg.

Eu, ca fost premier, vedeam în România nu o piață de desfacere, eu vedeam în România un pol de producție, pentru că acest lucru era foarte important din punct de vedere economic pentru România, iar România să fi fost poarta de intrare către Uniunea Europeană, dar nu pe mărfuri, ci pe producție în România.

Cream locuri de muncă, revitalizam zone care în acest moment nu au nicio perspectivă, intrau bani la bugetul de stat, ne ajuta să ne și dezvoltăm, pentru că având fabrici într-un anumit loc, având producție în anumite locuri, dezvoltau și rute de transport. Deci pentru România însemna foarte mult.

Când ne vom hotărî noi, vom lua firimiturile, nu o felie de tort, cum se spune.

Nu înțeleg de ce această abordare, pentru că nimeni nu ne interzice. Este un dublu limbaj! Bruxelles-ul spune: 'Mai ușor cu relațiile cu China', dar fiecare stat membru, mai ales statele mari, își intensifică relațiile cu China. Fiecare stat înțelege că poate fi un sprijin din punct de vedere economic într-o situație de criză în care se regăsesc”, a spus Viorica Dăncilă.

„Important este ca noi să facem primul pas și să avem o cooperare instituțională”

Fostul premier a spus că România ar putea coopera economic cu China în domenii precum agricultură, producție de tractoare, tehnologie și sectorul medical. Potrivit acesteia, e nevoie de o cooperare instituțională pentru atragerea investițiilor chineze.

„E vorba de domenii strategice, de securitate națională. Nu faci avioane și tancuri cu China, dar poți face multe alte lucruri”, a spus Bogdan Chirieac.

„Vă dau un exemplu. Ce ar însemna să facem niște fabrici de prelucrare a legumelor, a fructelor, să facem niște depozite de stocare, astfel încât când exportăm pe piața chineză să avem produse mai multe, că e o piață foarte mare? Sunt modalități.

Ce ar însemna, de exemplu, să facem producție de tractoare care sunt foarte ieftine? Ce ar însemna să facem import de tehnologie, pentru că știm foarte bine că tehnologia lor este foarte avansată?! O cooperare în domeniul medical, unde știm că stau foarte bine.

Există foarte multe domenii de cooperare, important este ca noi să facem primul pas și să avem o cooperare instituțională, pentru că nimeni nu va veni aici numai pentru o cooperare pe mediul privat. Ei trebuie să aibă convingerea că instituțiile din România nu le vor pune piedici și vor și o cooperare din punct de vedere instituțional.

Am discutat zilele trecute cu Bank of China, care vrea să coopereze, să deschidă filială – au o filială deschisă, dar încă nu au operat cu această filială. Au venit și mi-au spus că vor să discute cu partea română din punct de vedere instituțional.

Gândiți-vă că dobânzile sunt foarte mici, că am putea avea foarte multe lucruri pe care le putem rezolva, chiar în domeniul agricol, unde să dăm credite agricole la dobânzi foarte mici, pe un termen foarte mare!”, a spus Viorica Dăncilă.

„Ar crea o concurență pe piața bancară din România”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu cred! Consider că ar putea exista o înțelegere și cred că avem un guvernator foarte bun care ar putea crea un echilibru, un consens, astfel încât să fie în avantajul României”, a spus Viorica Dăncilă la DC News.