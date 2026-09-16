Cristina Trăilă spune că a cerut să fie audiată de DNA în dosarul Fănel Bogos și că nu a solicitat retragerea sprijinului președintelui ANSVSA

Foto: Facebook Cristina Trăilă

Cristina Trăilă, fost parlamentar și secretar general adjunct al Guvernului, a declarat, miercuri, că ea a cerut să fie audiată de DNA, dar și că nu i-a solicitat lui Valeriu Iftimie retragerea sprijinului președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Cristina Trăilă, fost parlamentar și secretar general adjunct al Guvernului, a fost din nou audiată la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași, miercuri, 16 septembrie. În cursul zilei, Trăilă anunțase într-o postare pe Facebook că ea a cerut să fie audiată, iar ulterior, a venit cu mai multe precizări și a susținut că nu i-a cerut lui Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, retragerea sprijinului preşedintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

"Astăzi am solicitat să fiu audiată de procurori în dosarul de la Iași pentru că nu am nimic de ascuns și pentru că am vrut să clarific neînțelegerile și, în special, neconcordantele care rezultă din probatoriu administrat până acum în dosar. Am răspuns complet la întrebările procurorului și am pus la dispoziția acestuia toate informațiile pe care le dețin. Totodată, împreună cu avocații mei, am depus un set consistent de înscrisuri care fac lumină asupra împrejurărilor cercetate.

Voi rămâne la dispoziția organelor de urmărire penală pentru orice alte întrebări sau clarificări vor considera necesare. Nu sunt vinovată și consider că am ajuns în această situație din cauza unor elemente pe care, sper eu, le-am clarificat astăzi. Procurorii s-au grăbit atunci când au apreciat că există motive pentru a mă considera suspectă.

Este profund nedrept ca, după 26 de ani de activitate publică, să-mi fie afectata imaginea fără existența unor temeiuri neechivoce. Vă asigur, însă, că nu voi accepta ca numele meu să fie legat pe nedrept de lucruri pe care nu le-am făcut.Aflarea adevărului este esențială pentru actul de justiție, iar eu voi folosi toate mijloacele legale pentru ca adevărul să fie pe deplin clarificat", a scris Cristina Trăilă pe pagina sa de Facebook.

Cristina Trăilă: Discuția cu domnul Iftime a fost una foarte simplă, colegială

Ulterior, după ce a fost audiată la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași, Cristina Trăilă a venit cu mai multe precizări. Ea declarat că acuzația procurorilor de "trafic de influență" în dosarul în care este cercetată "este, teoretic, conform infracțiunii, a lui Mihai Barbu", fost președinte al filialei PNL Vaslui.

"Nu e vorba de influența mea. Dacă citiți cu atenție infracțiunea, influența este, teoretic, conform infracțiunii, a lui Mihai Barbu, care este autorul. Eu sunt complice. Încă nu am elucidat cum", a declarat Cristina Trăilă jurnaliștilor, transmite Agerpres.

Ea a fost întrebată dacă i-a cerut președintelui Consiliului Județean Botoșani, liberalul Valeriu Iftime, să îi retragă sprijinul președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

"Nicio secundă. Discuția cu domnul Iftime a fost una foarte simplă, colegială: dacă există o armonizare a relației dintre dumnealui și domnul Bociu, având în vedere că la momentul la care am intrat eu ca secretar general al Guvernului nu știa nimeni cine l-a susținut în 2022 pentru poziția de președinte ANSVSA. Dacă e organizația Vâlcea, dacă e organizația Brăila sau alte organizații PNL", a răspuns fostul secretar general adjunct al Guvernului.

Precizăm în acest context că Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și lider al PNL Botoșani, a mers marți, 15 septembrie, la DNA Iași, unde a fost audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

Cristina Trăilă: Sunt avocat de 26 de ani. E o reputație pe care o am de apărat

Cristina Trăilă a mai declarat jurnaliștilor că a venit la audierile DNA Iași și pentru a-și apăra reputația profesională de avocat.

"Tocmai de aceea am venit astăzi aici, pentru că este firesc, normal. Totuși sunt avocat de 26 de ani. E o reputație pe care o am de apărat. Nu mi se pare absolut normal să existe campanii de presă nefundamentate, și aici nu fac vreo aluzie la dumneavoastră, Doamne ferește, ci la ideea în sine, fără să fie o declarație a mea sau a celor care în cauză, mă rog, să spunem, sunt într-o formă sau alta parte în dosar", a menționat Cristina Trăilă.

Detalii despre dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Cristina Trăilă a fost audiată în dosarul în care este vizat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, administratorul unei societăți din județul Vaslui din domeniul creșterii păsărilor. El este acuzat de fapte de corupție pentru că ar fi apelat la persoane din cercuri de influență, inclusiv la nivelul administrației centrale, pentru a-l schimba din funcție de șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

În același dosar, alte trei persoane au fost reținute pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență. Printre acestea se află și fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administrația centrală.

Ce acuzații i se aduc Cristinei Trăilă

Potrivit unui comunicat remis la acea vreme de procurorii anticorupție, pe 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu (fostul șef al PNL Vaslui - n.r.) de exercitare a influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii din funcție a directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, administratorul unei societăți din domeniul creșterii păsărilor din județul Vaslui.

Fănel Bogos ar fi încercat să obțină despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, după ce, în anul 2024, la una dintre fermele sale din județul Vaslui ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză. Întrucât DSVSA Vaslui ar fi dispus neutralizarea a 230.000 de păsări și i-a refuzat plata despăgubirilor, omul de afaceri ar fi apelat la mai multe persoane pentru a-l schimba din funcție pe directorul instituției și pentru a determina conducerea ANSVSA să îi favorizeze firma, ajungând chiar și în biroul premierului Ilie Bolojan.

De la sfârșitul lunii august, Cristina Trăilă este anchetată de procurorii anticorupție pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Cristina Trăilă și-a anunțat, ulterior, demisia din funcția de la Guvern.