AUR anunță că nu va vota Guvernul Mureşan. Dan Dungaciu: "Anticipatele sunt mai aproape"

Imagine cu Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR. Foto: Agerpres

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu va vota Cabinetul Mureşan, au anunțat prim-vicepreşedintele partidului, Dan Dungaciu și purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ştefăniţă Avrămescu. Ambii susțin că alegerile anticipatele sunt tot mai aproape după nominalizarea lui Siegfried Mureşan de către preşedintele Nicuşor Dan pentru funcţia de premier.

Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că partidul din care face parte nu va vota Guvernul Mureșan. Potrivit acestuia, România este "mai aproape" de alegeri anticipate după nominalizarea lui Siegfried Mureşan de către preşedintele Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru. Aceeași idee este susținută și de purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ştefăniţă Avrămescu, care a spus că "ideea alegerilor anticipate este tot mai vie".

"Salutăm că există o nominalizare pentru că revenim la parcursul normal şi intrăm în logica firească. Cam târziu, e adevărat. Nu vom vota Cabinetul Mureşan, ţinând seama de declaraţiile anterioare ale partidelor care îl susţin, că nu vor negocia cu AUR. Dar ne bucură că mergem la vot şi privim optimist spre anticipate. Acesta ar fi pasul următor după eşecul acestei nominalizări. Anticipatele sunt mai aproape după această nominalizare", a declarat, pentru Agerpres, Dan Dungaciu.

Mai mult decât atât, Dungaciu consideră că este posibil ca pentru actuala desemnare de premier "să nici nu se ajungă la vot în Parlament". Totuși, în cazul în care se va ajunge la vot, Cabinetul Mureşan nu va întruni numărul necesar de voturi pentru învestire, a mai spus acesta.

Purtătorul de cuvânt al AUR: Alegerile anticipate sunt cele mai importante

Și purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ştefăniţă Avrămescu, a declarat că "ideea alegerilor anticipate este tot mai vie".

"AUR nu va vota o asemenea nominalizare. Cred că am spus-o de nenumărate ori. Nu vom vota nicio nominalizare care nu ne include sau nu ne implică, cu atât mai puţin această nominalizare. Nu sunt convins că se va ajunge la vot în Parlament, până una-alta. Este cert că AUR nu se va implica în formarea sau în votarea unui guvern cu o asemenea candidatură. Nu ştiu care este gândirea preşedintelui din acest punct de vedere, dar noi am spus-o şi o repetăm: alegerile anticipate sunt cele mai importante. Nu doar pentru noi, ci sunt cele mai importante pentru România", a declarat deputatul Ştefăniţă Avrămescu.

Potrivit lui Avrămescu, "tensiunea politică din România, în acest moment, este la maximum, iar tensiunea din societate este fără precedent".

"Dacă vă uitaţi la sondaje, suntem peste 90% dintre cei care spun că România merge într-o direcţie greşită. Trebuie să terminăm această criză în cel mai scurt timp", a mai transmis Avrămescu.

Câte voturi ar putea strânge Mureşan? Petrișor Peiu: Sub 200

Și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că Siegfried Mureşan nu va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui nou guvern. Întrebat la Antena 3 CNN câte voturi ar putea totuși aduna acesta. Petrișor Peiu a spus: "Sub 200. PNL-iștii nu îl vor vota toți, asta e sigur".

"Mișcarea aceasta va duce la o despărțire a apelor în PNL destul de abruptă. Eu din ce vorbesc cu mulți colegi parlamentari, au așteptat să vadă când va fi sfârșitul Guvernului Bolojan pentru a vota așa cum și-ar fi dorit. Veți vedea, va fi o surpriză neplăcută și pentru el scorul, deși nu cred că ajunge nici la votul în Parlament", a declarat Petrișor Peiu.

Declarațiile celor de la AUR vin în contextul în care președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat joi că aritmetica parlamentară arată că Guvernul Mureșan nu poate strânge voturile necesare fără PSD sau AUR și a îndemnat PNL să renunțe la "linii roșii". Potrivit calculelor, în acest moment, Guvernul Mureșan ar avea 187 de voturi din cele 233 necesare, deci îi mai lipsesc 46 de voturi în Parlament. Din moment ce AUR a anunțat că nu votează Cabinetul Mureşan, liberalul va fi nevoit să caute susținere la social-democrați.