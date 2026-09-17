Hubert Thuma, apel în PNL: ”Românii nu au nevoie de linii roșii”. Aritmetica parlamentară: fără PSD sau AUR nu se poate face Guvern

Ilie Bolojan, președintele PNL (s), Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov (d). Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, susține că aritmetica parlamentară arată că Guvernul Mureșan nu poate strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestire fără PSD sau AUR și îndeamnă PNL să renunțe la "linii roșii".

"Aritmetica parlamentară ne spune că fără PSD sau AUR nu se poate face un guvern", a declarat Hubert Thuma la Antena 3 CNN, afirmând și că "românii nu au nevoie de linii roșii".

Apelul lui Hubert Thuma vine după ce eurodeputatul liberal Siegfried Mureşan a devenit a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan. Șeful statului a făcut anunțul joi, 17 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, după consultările de la Cotroceni din cursul zilei.

Hubert Thuma: Sper că această nominalizare va fi capabilă să strângă voturile necesare

Întrebat dacă îl va vota pe Siegfried Mureșan, Hubert Thuma a declarat: "Mă bucur că avem o nominalizare și că avem o nominalizare din partea PNL. Evident că sunt ușor mâhnit pentru că am avut și în luna iunie o nominalizare tot în persoana unui liberal, a lui Adrian Veștea, care din păcate nu a trecut, dar între timp am trecut acel moment și sper că această nominalizare va fi capabilă să strângă voturile necesare și aici mă bazez pe aritmetica pe care au făcut-o colegii mei de la PNL împreună cu cei de la USR pentru a strânge cele 233 de voturi pentru că România are într-adevăr în acest moment un guvern nefuncțional și lucrurile trebuie să se schimbe".

Hubert Thuma a explicat apoi de ce învestirea unui nou guvern cu drepturi depline este o chestiune urgentă pentru România.

"Dacă vă uitați la datele din economie vedeți că avem 12 luni consecutive de scădere a consumului, avem o estimare inițială de 1% de creștere economică care a fost revizuită la 0,1% și țintele de deficit au rămas, ceea ce va fi o problemă majoră, avem un șomaj de 6,8%, un șomaj care depășește șomajul din perioada pandemiei, avem o rată a inflației revizuită de BNR, o rată care a fost evaluată de BNR la 3,1% și a fost revizuită acum la 6%, deci noul guvern trebuie să se apuce de treabă și trebuie să regleze problemele pe care le are România", a mai declarat Hubert Thuma.

Hubert Thuma: M-am săturat să aud că avem linii roșii

Întrebat dacă prin asta vrea să spună că liberalii care nu sunt în ”aripa Bolojan” sunt dispuși să îl voteze pe Siegfried Mureșan pentru că e un liberal, Hubert Thuma a spus: "Noi am votat inițial o altă propunere din partea PNL, evident că după aceea o parte dintre colegii mei au fost excluși, s-a revenit, nu am înțeles exact în ce situație juridică ne aflăm acum, dar rămânem consecvenți faptului că România are nevoie de un guvern, de soluții, și nu de linii roșii. M-am săturat să aud că avem linii roșii".

Vorbind despre "linii roșii", Hubert Thuma s-a referit la faptul că PNL exclude orice colaborare cu PSD, poziție reiterată de liberali în repetate rânduri de la demiterea Guvernului Bolojan.

Întrebat ce ar trebui să se întâmple în PNL dacă Guvernul Mureșan nu va trece de votul din Parlament, Hubert Thuma a spus: "E aberant să discutăm despre suspendări în anul 2026. Este o aberație. Eu sper că niciunul dintre colegii mei din PNL nu a asistat vreodată la o astfel de idee. Legat de linii roșii, eu cred că românii nu au nevoie de linii roșii. Eu cred că orice partid politic are ca obiectiv să guverneze. Una e să stai în Palatul Victoria și să vii cu soluții, alta e să stai pe margine și să critici.

Din ce am văzut eu până acum, în ultimele minute, în spațiul public, nu cred că este o abordare corectă cea pe care o au unii dintre colegii mei acum pentru că noi excludem orice colaborare cu oricine, mai puțin cu USR și UDMR, dar aritmetica parlamentară ne spune că fără PSD sau AUR - colegii mei trebuie să se decidă într-un final ce aleg, pentru că văd că sunt împotriva oricărei variante - nu se poate face un guvern. Eu bănuiesc că această propunere a fost una serioasă pentru că suntem un partid serios și bănuiesc că avem soluții pentru a strânge voturile necesare".

În acest moment, Guvernul Mureșan ar avea 187 de voturi din cele 233 necesare, potrivit calculelor, deci îi mai lipsesc 46 de voturi în Parlament.