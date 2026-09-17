Președintele chinez Xi Jinping ar fi suferit un AVC în timpul summitului BRICS de la New Delhi

FOTO: Agerpres

În mediul online au apărut informații potrivit cărora președintele chinez Xi Jinping ar fi suferit un accident vascular cerebral (AVC) în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Până în prezent, autoritățile nu au confirmat această informație.

Zvonurile referitoare la o presupusă problemă medicală a lui Xi Jinping au fost distribuite pe platforma X de Wanjun Xie, președintele Partidului Democrat Chinez, fără prezentarea unor dovezi medicale care pot fi verificate, potrivit NationThailand.com.

Programul oficial al vizitei, publicat de autoritățile chineze, arată faptul că președintele chinez a părăsit New Delhi în ultima zi a deplasării anunțate pentru summit. Programul nu confirmă afirmațiile potrivit cărora acesta și-ar fi întrerupt în mod neașteptat vizita, deși nu poate oferi informații despre starea sa de sănătate după revenirea la Beijing.

Wanjun Xie a scris pe X că Xi Jinping ar fi leșinat la Summitul de la New Delhi și ar fi primit îngrijiri medicale de urgență.

Potrivit acestuia, președintele chinez ar fi fost transportat de la aeroportul din Beijing la Spitalul 301, unde medicii i-ar fi diagnosticat un accident vascular cerebral. Aceste informații, inclusiv presupusa întârziere a tratamentului, nu au fost confirmate independent.

„Se zvonește că Xi Jinping a suferit un atac ischemic tranzitoriu și a leșinat brusc în timpul summitului BRICS. El a decis personal să-și încheie imediat vizita în India și să revină la Beijing mai devreme decât era prevăzut. Pe Aeroportul Internațional Indira Gandhi din New Delhi, Xi Jinping a făcut o alegere neobișnuită: nu a avut nevoie de ajutorul nimănui și s-a urcat singur în avionul special pentru a demonstra lumii că starea sa de sănătate era bună.

Totuși, în timp ce urca scara avionului, era vizibil că pășea cu dificultate și că îi era greu să urce treptele - în special când își ridica piciorul stâng pentru a-l așeza pe treaptă. Corpul său era supus unui efort extrem, piciorul stâng părea lipsit de forță, iar brațul stâng nu îi oferea suficient sprijin pentru echilibru, astfel că își înclina corpul spre stânga pentru a reuși, cu greu, să urce treapta. Când Xi Jinping s-a întors la ușa avionului pentru a face cu mâna, medicul care îl însoțea s-a grăbit imediat să urce la bord.

Efortul de a urca în avion îi epuizase vizibil resursele fizice, iar urmările acestui efort erau cât se poate de evidente.

Se spune că, după ce a intrat în cabină, Xi Jinping s-a întins imediat să se odihnească și a început să primească îngrijiri medicale de urgență și monitorizare din partea medicului. În timpul zborului, zona afectată de accidentul ischemic s-a extins brusc, iar starea lui s-a deteriorat rapid. Până în momentul în care avionul său special a aterizat pe Aeroportul Internațional Beijing Capital și a fost transportat de urgență la Spitalul 301 din Beijing, Xi Jinping intrase deja în comă”, a scris Wanjun Xie pe X.

Programul oficial contrazice zvonurile privind plecarea lui Xi Jinping

Documentele oficiale indică faptul că Xi Jinping a părăsit New Delhi pe 13 septembrie, în conformitate cu programul anunțat înaintea summitului BRICS. Președintele chinez a participat la reuniunea din 12 septembrie cu premierul indian Narendra Modi, iar pe 13 septembrie a fost prezent la cea de-a doua sesiune a summitului.

Ministrul chinez de Externe a anunțat că Xi Jinping a plecat din India la prânz, după încheierea summitului, și a ajuns la Beijing în aceeași seară, alături de oficialii care îl însoțeau.

Pe 16 septembrie nu exista nicio confirmare oficială din partea autorităților chineze sau indiene că Xi Jinping ar fi suferit un accident vascular cerebral, ar fi leșinat sau ar fi fost internat la Spitalul 301. Cu toate acestea, lipsa unei confirmări oficiale nu poate demonstra că nu a existat o problemă medicală privată.

Afirmațiile lui Wanjun Xie includ un diagnostic, transport medical de urgență, presupuse decizii privind tratamentul și posibile consecințe asupra unor viitoare deplasări, dar relatarea sa nu a fost însoțită de documente medicale, de un comunicat al spitalului sau de alte dovezi care pot fi verificate independent, care să susțină aceste afirmații.