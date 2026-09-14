Ungaria, acuzată că „s-a făcut de râs” după ce i-a cerut regelui Charles să returneze doi cai lipițani oferiți cadou pentru încoronarea sa

Regele Charles al III-lea Sursa foto: Agerpres

Doi cai lipițani, oferiți regelui Charles al III-lea de Ungaria în 2024, cu ocazia încoronării sale, au ajuns în centrul unei dispute diplomatice bizare. Incidentul a inflamat partidele de opoziție din Ungaria, subliniindu-se că țara „s-a făcut de râs” în urma acestei gafe.

Cei doi cai de elită, numiți Nelson și Iveco, în vârstă de șase și opt ani au fost un cadoul inspirat pentru regele Charles, iubitor de cai. Rasa lipițană este recunoscută prin culoarea albă. A fost folosită de-a lungul secolelor la curțile monarhilor din Europa Centrală, printre care și perioada Habsburgilor. Valoarea unui exemplar bine pregătit și antrenat poate ajunge la aproape 80.000 de euro.

Caii primiți de regele Charles au fost dați în anul 2024 Grajdurilor Regale de către ministrul apărării al Ungariei de atunci și fostul ambasador la Londra, Kristof Szalay-Bobrovniczky.

Dar în această vară Palatul Buckingham a anunțat că a primit o scrisoare formulată într-un ton foarte „ferm” de la Ministerul Agriculturii al Ungariei, prin care se cere returnarea cailor la ferma de origine.

Guvernul ungar a minimalizat incidentul, considerându-se o eroare administrativă. Caii vor rămâne în Marea Britanie, „așa cum s-a stabilit inițial”, a zis pentru The Telegraph un purtător de cuvânt al Ambasadei Ungariei.

„Ungaria s-a făcut de râs”, acuză partidul de opoziție



Însă vestea despre scrisoare a generat agitație în Ungaria politică în Ungaria. Partidul Popular Creștin-Democrat (din opoziție) a insistat acum ca scrisoarea originală să fie făcută publică în întregime, pentru a se vedea „cine poartă răspunderea pentru faptul că Ungaria s-a făcut de râs”.

De asemenea, formațiunea a numit acest episod „Războiul cailor” dintre Ungaria și Marea Britanie.

Ministerul Agriculturii din Ungaria: „Nu vrem caii”



Ministerul Agriculturii a recunoscut vineri că, în luna iulie 2026, a fost trimisă o scrisoare Regelui Charles. Însă cererea adresată lui Charles „a fost formulată imprecis”, a afirmat ministerul într-un comunicat dat publicității vineri dimineață.

Instituția a menționat că a „corectat imediat eroarea și a clarificat față de partea britanică faptul că nu dorim să aducem caii înapoi în țară”, astfel încât „acești doi cai remarcabili (să poată) continua să servească drept ambasadori de seamă ai creșterii lipițanilor maghiari și ai relațiilor ungaro-britanice”.

Caii, din punct de vedere tehnic, „proprietatea statului ungar”

Totuși, ministerul a dezvăluit vineri și că acești caii „au fost transferați la Grajdurile Regale în 2024, în baza unui acord de împrumut”. Prin urmare, aceștia sunt, din punct de vedere tehnic, „proprietatea statului ungar”, chiar dacă Guvernul subliniază că animalele sunt „un cadou”.

Lipițanii Nelson și Iveco provin de la herghelia de stat Szilvásvárad, din nordul Ungariei, situată la aproape două ore de mers cu mașina de Budapesta.

Caii au fost dați lui Charles în timpul guvernării lui Viktor Orban și a partidului său, Fidesz. În luna mai a acestui an, la alegerile parlamentare din Ungaria, Orban a pierdut puterea în favoarea lui de Peter Magyar, liderul partidului Tisza.

Per total, situația „are legătură cu recenta schimbare de guvern din Ungaria”, a zis Martyn Rady, profesor emerit de istorie a Europei Centrale la University College London. de menționat, că Peter Magyar pregătește schimbări majore în Ungaria. Vrea o nouă Constituție, o nouă lege electorală și alocații mai mari.

Viktor Orban, acuzat că a încercat să-și extindă influența în străinătate prin oferirea de cadouri



Viktor Orban a condus Ungaria timp de 16 ani. El a fost aspru criticat de lideri europeni, precum și de propriii cetățeni, pentru regresul democrației și pentru legăturile sale strânse cu președintele rus Vladimir Putin. Totodată, Viktor Orban a fost acuzat că a încercat să-și extindă influența în străinătate prin intermediul unor cadouri.