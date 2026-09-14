Peter Magyar pregătește schimbări majore în Ungaria: o nouă Constituție, o nouă lege electorală și alocații mai mari

Foto: Agerpres / Premierul Ungariei Peter Magyar

O nouă Constituţie şi o nouă lege electorală în Ungaria vor fi adoptate în cadrul ciclului legislativ 2026-2030, a spus luni prim-ministrul Peter Magyar.

"Scopul este, cu siguranţă, adoptarea unei noi Constituţii şi a unei noi legi electorale", a zis Magyar, menționând că ar fi mai practic să se adopte mai întâi Constituţia, deoarece aceasta trebuie ratificată prin referendum.

Magyar vrea să facă un sistem politic diferit față de cel al lui Viktor Orban

Prim-ministrul Peter Magyar a evidențiat, într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, conform MTI, că scopul reformelor este pentru a fructifica lupta de a construi un sistem politic diferit față de cel anterior, cu referire indirectă la Viktor Orban.

Ca răspuns la observaţia că aceste două acte normative subliniază amploarea diferenţei dintre noul şi vechiul sistem politic, Peter Magyar a zis că întreaga comunitate Tisza este foarte diversă, dar membrii acesteia sunt cu siguranţă de acord că nu au luptat, cu scopul de a "construi un sistem care să semene, în vreun fel, cu cel anterior".

Guvernul lui Magyar va majora alocațiile în 2027

De asemenea, Peter Magyar a mai anunţat că guvernul va majora "semnificativ" alocaţia familială în 2027.

"Majorarea se va realiza, la fel ca multe dintre angajamentele noastre, pas cu pas", a spus el, menționând că noul executiv a preluat de la guvernul anterior un deficit bugetar de 8,3%.

Guvernul Tisza a scăzut acest deficit cu 1.000 de miliarde de forinţi (2,75 miliarde de euro) în decurs de trei luni, a spus Magyar.

Magyar vrea să mențină echilibrul bugetar

Totodată, cea mai importantă atribuție a guvernului este să menţină echilibrul bugetar, să scadă deficitul şi să eficientizeze funcţionarea statului, pentru a putea ajunge mai mulţi bani la cetăţeni, a zis premierul.

Aceşti factori vor conta în momentul în care guvernul va decide majorările salariale pentru funcţionarii publici, scăderile impozitului pe venit ori creşterea alocaţiei familiale, a precizat el.

"Pot garanta o majorare substanţială a alocaţiei familiale", a zis Magyar, afirmând că valoarea acesteia a rămas neschimbată din anul 2008, potrivit Agerpres.

Magyar l-a schimbat pe președintele Ungariei

O altă schimbare adusă de regimul lui Magyar a fost nominalizarea făcută de grupul parlamentar al partidului de guvernământ Tisza, pentru funcţia de preşedinte al Ungariei, în persoana lui Andras Baka. Pe 11 august, el a fost votat de Parlament, cu 140 de voturi pentru şi doar 6 împotrivă.

Amintim că în Ungaria, preşedintele este ales de Parlament pentru un mandat de cinci ani, şi nu prin vot direct.

Pe plan extern, prim-ministrul ungar Peter Magyar s-a evidențiat și printr-un apel făcut Ucrainei, pentru a garanta drepturile comunităţii maghiare din Transcarpatia înainte de a putea fi deschise noi clustere de aderare la Uniunea Europeană.