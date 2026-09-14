Obiecte vechi de 140 de ani, găsite sub podelele Palatului Buckingham, în timpul lucrărilor de renovare: Bilete de pariuri și instrucțiunile secrete ale Reginei Elisabeta a II-a / FOTO: magnific.com @topntp26

Muncitorii care renovează Palatul Buckingham au găsit sub podele bocanci uzați din anii 1800, pachete vechi de țigări, bilete de pariuri ascunse de servitori, dar și instrucțiunile secrete după care Regina Elisabeta a II-a își primea oaspeții.

O pereche de bocanci uzați, cu ținte, și un decupaj dintr-un ziar vechi de aproape 140 de ani se numără printre obiectele scoase la iveală în timpul lucrărilor de restaurare de la Palatul Buckingham, notează BBC. Se crede că aceste obiecte uitate au aparținut angajaților care au lucrat la palat cu zeci de ani în urmă. Ele au fost găsite de muncitorii care realizează renovarea în valoare de 369 de milioane de lire sterline.

Un bilet pentru un „whist drive”, o seară de jocuri de cărți găzduită de palat la 14 aprilie 1949, a fost găsit încastrat într-o bucată de cărămidă. De asemenea, sub podele au fost descoperite mai multe bilete de pariuri, o sticlă de apă plată Schweppes Malvern English Spring Water, un pachet gol de țigări Silk Cut și un articol de ziar despre banda condamnată la închisoare pentru Marele Jaf din Tren din 1963.

Printre descoperiri se numără și un program care detalia planurile Reginei Elisabeta a II-a

Reședința regală din Londra trece printr-un amplu program de renovare, finanțat printr-o majorare temporară a fondului Sovereign Grant, cel din care se acoperă îndatoririle oficiale ale familiei regale. Lucrările urmează să fie finalizate în luna martie. Cablurile învechite, țevile din plumb, instalațiile electrice și cazanele urmează să fie înlocuite, multe dintre ele pentru prima dată în ultimii 60 de ani.

Până acum, multe dintre aceste obiecte au rămas ascunse în structura clădirii. Printre descoperiri se numără și un program dactilografiat care detalia planurile Reginei Elisabeta a II-a de a găzdui o recepție diplomatică în 1977, anul Jubileului său de Argint. Documentul dezvăluie că suverana urma să parcurgă sala în sensul acelor de ceasornic, iar consilierilor li se cerea să-i încurajeze pe cei 350 de oaspeți britanici să socializeze cu diplomații prezenți la reuniunea anuală.

„Oaspeții britanici vor fi repartizați în Saloanele Oficiale, cu excepția Sălii de Muzică și a Galeriei de Vest, unde ar trebui să fie încurajați să discute cu diplomații”, se precizează în document.

Au fost găsite, de asemenea, formulare de pariuri necompletate Littlewoods Football Pool din 1957 și un fragment din ziarul The Standard din 1889, care prezenta programul teatrelor din West End, alături de bucăți de plăci ceramice decorative Minton provenite de la vatra unui șemineu, cu un model datat în jurul mijlocului anilor 1800. Printre piesele recuperate se numără o cană din cositor, o doză de derivație din lemn și o cutie decolorată ce conținea șase felicitări de Crăciun.

Au fost descoperite și mostre de conductori electrici izolați cu cauciuc indian vulcanizat. Acestea au fost înlocuite primele, încă de la debutul restaurării, deoarece reprezentau cel mai mare risc de incendiu pentru clădire. De asemenea, s-au găsit pagini din ziarul Daily Express din 1966, care descriau închisoarea de maximă securitate în care au fost încarcerați autorii Marelui Jaf din Tren. Articolul conținea imagini din Închisoarea Durham și menționa că „bărbații găsiți vinovați de furtul unei averi din sacii poștali își petrec săptămâna cosându-i pentru nouă șilingi”. Muncitorii au mai găsit și un bilet pentru un joc de cărți, cu un preț de șase peni, datat din timpul domniei regelui George al VI-lea, bunicul Regelui Charles al III-lea. Evenimentul era organizat de clubul social al Palatului Buckingham.

Regele Charles și Regina Camilla locuiesc în prezent la Clarence House

Regele Charles și Regina Camilla locuiesc în prezent la Clarence House, reședință aflată lângă Palatul St. James, care a fost în trecut locuința Reginei Mamă. Cei doi nu se vor muta la Palatul Buckingham după încheierea renovării. Oficialii au precizat că decizia a fost luată și pentru a permite un acces mai larg al publicului în clădirea istorică. Monumentul ar putea rămâne deschis pentru vizitare pe o perioadă mai lungă și astfel vor veni și venituri suplimentare. Regele va continua să găzduiască la palat o serie de evenimente, de la banchete de stat și serbări în grădină, până la recepții și audiențe cu prim-ministrul și noii ambasadori.