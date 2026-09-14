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Coreea de Nord a  efectuat un 'exercițiu de atac cu putere de foc'. Tipul armamentului folosit

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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Kim Jong Un, liderul nord-coreean

Coreea de Nord a efectuat sâmbătă un 'exercițiu de atac cu putere de foc' utilizând artilerie cu rază lungă de acțiune și rachete, a raportat luni presa de stat, notează AFP.

Potrivit agenției oficiale de presă KCNA, exercițiul a implicat unități combinate de la toate nivelurile Armatei populare coreene.

Coreea de Sud semnalase deja că Phenianul a lansat sâmbătă mai multe rachete balistice din regiunea Wonsan, în direcția Mării Japoniei (spre est). Testele au avut loc la doar o zi după încheierea unor exerciții militare comune desfășurate în regiune de Seul, Washington și Tokyo, manevre care fuseseră ferm condamnate de Coreea de Nord.

Agenția nord-coreeană nu a precizat locul exact unde s-a desfășurat exercițiul, dar a indicat că în cadrul acestuia au fost utilizate 'noi sisteme de luptă, cum ar fi drone de atac de diverse tipuri, o rachetă de croazieră tactică, un lansator multiplu de rachete termobarice de mare calibru și o rachetă balistică tactică', potrivit Agerpres. 

După ce a asistat la exercițiul de tragere, mareșalul nord-coreean Pak Jong Chon a afirmat că acesta va „îmbunătăți nivelul de specializare necesar pentru a distruge forțele armate inamice din punct de vedere organizațional și structural, odată ce se va da ordinul”. El a adăugat că sistemele de arme mobilizate au demonstrat „puterea distructivă uriașă a focului concentrat”, potrivit KCNA

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