Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor din Rusia

Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a cerut Ucrainei să înceteze să mai vizeze rafinăriile de petrol rusești, deoarece crește prețul motorinei la nivel mondial.

Donald Trump, aflat într-o vizită de două zile în Irlanda, a făcut aceste declarații în timp ce vizita terenul său de golf din comitatul Clare, unde se desfășoară turneul Irish Open, scrie Politico.

Întrebat despre actuala creștere a prețurilor globale la combustibil, în special la motorină, Trump a insistat că această scumpire este cauzată de Ucraina. Liderul de la Casa Albă a declarat că oficiali din administrația sa i-au cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să oprească atacurile cu drone și rachete asupra oricăror instalații rusești care produc motorină.

„Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să mai scoată din funcțiune capacitățile de producție a motorinei din Rusia”, a spus Trump în timpul unei pauze din turul terenului său de golf de la Doonbeg, de pe coasta de vest a Irlandei.

„Să atace alte ținte, dar nu instalațiile de motorină, pentru că provoacă o criză de motorină”, a insistat președintele american.

Ucraina a lovit numeroase rafinării din Rusia în ultimele luni

În ultimele luni, ca parte de a zădărnici efortul Kremlinului de a susține războiul, Ucraina a vizat mai multe rafinării din vestul Federației Ruse. La început de august, Kievul a lovit două rafinării din sudul şi sud-vestul Rusiei, în cadrul unui atac cu aproximativ 400 de drone, potrivit autorităţilor locale şi presei independente, conform EFE și Agerpres.

„Una dintre companiile din regiunea Samara a fost atacată în această noapte de drone ucrainene”, a informat Viaceslav Fedoriscev, guvernatorul regiunii, într-un mesaj publicat pe MAX, reţeaua de mesagerie rusă.

Tot în august, benzinăriile din mai multe regiuni din Rusia s-au confurntat cu penurie de combustibil. La unele stații din regiunea Moscovei, benzina a fost indisponibilă pentru o scurtă perioadă.

Criza combustibilului, care a început să se intensifice în luna mai și până în iulie se extinsese în aproape toate regiunile Rusiei, a apărut după închiderea mai multor rafinării afectate de atacurile cu drone ale Ucrainei, concomitent cu o creștere sezonieră a cererii.

Pentru a crește cantitatea de combustibil disponibilă pe piața internă, autoritățile au introdus o interdicție asupra exporturilor de benzină și motorină, au redus cerințele privind calitatea carburanților și au început să importe produse petroliere.