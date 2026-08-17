Rusia rămâne fără combustibil. Benzina lipsește în mai multe regiuni, restricții la vânzare

Mașini la coadă la o stație de carburanți din Moscova, Rusia. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Rusia se confruntă cu un nou val de penurie de combustibil, după ce atacurile cu drone asupra rafinăriilor au afectat aprovizionarea. Benzina a redevenit indisponibilă la unele stații din regiunea Moscovei.

Penuria de combustibil a revenit în luna august în anumite regiuni ale Rusiei, situație care a determinat autoritățile locale din cel puțin 10 regiuni să înăsprească din nou restricțiile privind vânzarea carburanților la benzinării, potrivit autorităților și presei regionale, citate de NBC News.

Fără benzină în stațiile de carburanți din regiunea Moscovei

Benzina era din nou indisponibilă, luni, la unele benzinării din regiunea Moscovei, deși motorina era disponibilă la aproape toate stațiile, potrivit unor martori Reuters.

Criza combustibilului, care a început să se intensifice în luna mai și până în iulie se extinsese în aproape toate regiunile Rusiei, a apărut după închiderea mai multor rafinării afectate de atacurile cu drone ale Ucrainei, concomitent cu o creștere sezonieră a cererii.

Pentru a crește cantitatea de combustibil disponibilă pe piața internă, autoritățile au introdus o interdicție asupra exporturilor de benzină și motorină, au redus cerințele privind calitatea carburanților și au început să importe produse petroliere.

Penuria de combustibil a revenit rapid în Rusia

La sfârșitul lunii iulie, situația se stabilizase, iar în unele regiuni restricțiile au fost ridicate sau reduse semnificativ. Însă această perioadă de respiro nu a durat mult.

Un nou val de atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol, la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, a declanșat o nouă rundă de restricții.

Guvernul rus a declarat vineri, 14 august, că situația aprovizionării benzinăriilor cu combustibil rămâne dificilă în mai multe regiuni. Oficialii din domeniul energiei au discutat în special situația din mai multe regiuni aflate în diferite părți ale țării - de la zona europeană a Rusiei până în regiunile îndepărtate din Siberia și Extremul Orient - inclusiv Orenburg, Lipețk, Tver, Krasnodar, Zabaikal, Primorie, Krasnoiarsk, Oriol, Tuva și Hakasía.

Vânzările de benzină au scăzut, în medie, cu 20% la Bursa Internațională de Mărfuri din Sankt Petersburg de la începutul lunii august, comparativ cu a doua jumătate a lunii iulie, potrivit datelor bursei.

Economist-șef rus, demis după critici la adresa războiului

Problemele de aprovizionare cu combustibil apar într-un moment în care economia rusă este supusă unor presiuni tot mai mari, inclusiv din cauza costurilor războiului din Ucraina. Un semnal rar în acest sens a venit în cazul lui Andrei Klepach, economistul-șef al Vnesheconombank (VEB), principala bancă de dezvoltare a Rusiei.

El a fost demis din funcție după ce a făcut o serie de declarații critice privind evoluția economiei Rusiei și costurile războiului.

VEB a confirmat că Klepach nu mai ocupă funcția de economist-șef, însă nu a oferit un motiv pentru plecarea sa. Klepach a confirmat, la rândul său, pentru Reuters că a fost demis.

În discursul său, care a devenit public cu o săptămână în urmă, Klepach a avertizat că Rusia pierde teren în competiția economică și tehnologică globală, atât în raport cu Statele Unite și China, cât și cu Ucraina, pe care Moscova o consideră principalul adversar în războiul actual.