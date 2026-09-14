Trump respinge gravitatea acuzațiilor privind sprijinul Chinei pentru Iran în atacul din Iordania

Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a minimalizat relatările potrivit cărora entităţi chineze ar fi furnizat Teheranului imagini din satelit ale unei baze militare din Iordania înainte şi după un atac aerian iranian în care au fost omorâți trei soldaţi americani.

Donald Trump a declarat că și SUA spionează China, după informațiile privind presupusul sprijin oferit de Beijing Iranului.

"Ştiţi, când oamenii spun că China ne spionează, eu spun că au dreptate şi că şi noi îi spionăm", le-a zis Donald Trump reporterilor de la bordul avionului Air Force One. Afirmația a fost făcută la o zi după ce Wall Street Journal a publicat un articol ce detalia presupusul schimb de informaţii dintre China şi Iran.

Donald Trump: "Ei fac ce facem noi"

"Asta facem noi. Practic, ei fac ce facem noi", a menționat preşedintele american Donald Trump.

Pe 17 iulie 2026, Iranul a lansat rachete asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti din Iordania, unde sunt localizate forţe americane. Trei soldaţi americani au fost omorâți, în urma atacului Iranului în Iordania. În urma acestui incident, SUA a lansat o serie de lovituri aeriene contra Iranului, dorind să pedepsească moartea soldaților americani.

Entități chineze, acuzate că ar fi furnizat Iranului imagini din satelit, fără dovezi publice

Oficiali americani anonimi citaţi de Wall Street Journal nu au identificat entităţile chineze implicate şi nu au indicat că guvernul chinez ar fi direct responsabil.

Potrivit ziarului, aceşti oficiali au ridicat problema cu oficialii chinezi, care au cerut dovezi ale transferului acestor imagini din satelit. Chinezii nu au recunoscut că entităţi din țara lor ar fi fost implicate în furnizarea de imagini din satelit către Iran.

În luna mai 2026, Washingtonul a sancţionat 3 companii de sateliţi cu sediul în China pentru facilitarea de operaţiuni militare iraniene. Totodată, mai mulți analiști militari au acuzat China că sprijină Iranul cu sateliți și AI pentru lovirea bazelor americane din Orient.

China, principalul aliat economic al Iranului

China este unul dintre principalii parteneri economici ai Iranului și cumpără o mare parte din producţia sa de petrol. Totodată, Beijingul este un important susţinător diplomatic al Teheranului.

Mai mult, o vizită de stat a preşedintelui chinez Xi Jinping în SUA este prevăzută pentru sfârşitul lunii septembrie 2026, potrivit Agerpres.