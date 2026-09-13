Alegeri Suedia: Rezultatele exit-poll dau un ușor avans blocului de stânga

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Partidele de centru-stânga din Suedia, care o susțin pe lidera social-democrată Magdalena Andersson pentru funcția de prim-ministru, au înregistrat un avans inițial de 51,3% în alegerile parlamentare de duminică, potrivit unui sondaj la ieșirea de la urne realizat de postul de televiziune SVT.

Între timp, sunt așteptate primele rezultate oficiale din partea Autorității Electorale Suedeze. Un alt sondaj realizat în ziua alegerilor de postul TV4 a indicat, de asemenea, un avans al blocului de centru-stânga, scrie TVP World.

Deși adesea indică rezultatul final, sondajele din Suedia la ieșirea de la urne nu s-au dovedit întotdeauna precise. Chiar la alegerile precentene, în 2022, un exit-poll estima victoria blocului condus de Andersson, însă alegerile au fost câștigate în cele din urmă de o coaliție de dreapta condusă de Ulf Kristersson, actualul prim-ministru al Suediei.

O victorie a blocului de dreapta ar aduce la guvernare, pentru prima dată, partidul naționalist „Democrații Suedezi” (Sverigedemokraterna), creditat cu 17,2% în sondajul SVT.

Mai multe sondaje de opinie realizate în această săptămână au indicat un avans ușor al opoziției de centru-stânga în fața blocului de dreapta aflat la guvernare, înaintea alegerilor parlamentare.

Totuși, Kristersson, care a fost în urma adversarilor în sondaje pe parcursul celor patru ani de mandat, a recuperat teren în ultimele săptămâni de campanie, în timp ce Andersson și social-democrații s-au aflat pe un trend descendent.

Criticii susțin că guvernul condus de Kristersson subminează libertățile civile și îi obligă pe imigranți să se conformeze mai strict normelor culturale suedeze sau să părăsească țara, folosind atât stimulente, cât și sancțiuni.

Un succes electoral al partidului „Democrații Suedezi” ar fi salutat de partidele de extremă-dreapta în ascensiune din Europa, încurajate de victoria partidului Alternativa pentru Germania (AfD) într-un scrutin regional german desfășurat săptămâna trecută.