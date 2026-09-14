China interzice complet deținerea dronelor în Beijing

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Autoritățile de la Beijing vor interzice total deținerea de drone, după ce folosirea acestora a fost deja restricționată în capitala Chinei.

Motivul invocat este de „protejarea securităţii” în capitala chineză, relatează luni agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

În Beijing, cu o populație de 22 de milioane de locuitori, se află sediul guvernului şi sediul central al Partidului Comunist Chinez (PCC). Zona este supusă unor măsuri de securitate dese și foarte stricte.

Noile reguli vor intra în vigoare pe 15 noiembrie 2026. Se va interzice „deţinerea sau depozitarea aparatelor de zbor fără pilot” pe teritoriul administrativ al oraşului, au transmis duminică autorităţile locale într-un comunicat.

Îngrijorări despre securitatea spaţiului aerian al Beijingului

Îngrijorările privind securitatea spaţiului aerian al Beijingului au revenit în iunie, după ce un avion de mici dimensiuni a lovit cea mai înaltă clădire din Beijing. Pilotul a murit, iar alte 13 persoane au fost rănite.

Zborurile cu drone erau deja interzise în capitala Chinei, cu excepţia situațiilor în care exista o autorizaţie specială.

Vânzarea de drone, interzisă în China

Totodată, din mai 2026, China a interzis vânzarea de drone în oraş. Proprietarii erau obligaţi să îşi înregistreze dispozitivele, dar li se permitea să le păstreze.

Acum, noile reguli impun proprietarilor de drone să nu mai folosească aparatele de zbor fără pilot ori să le mute în afara Beijingului până pe 15 noiembrie, sub sancţiunea confiscării lor şi a amenzilor.

Excepţii de la zborurile cu drone pot fi acordate pentru situații speciale, respectiv lupta contra terorismului, menţinerea ordinii publice, răspunsul la situaţii de urgenţă, agricultură ori cercetarea ştiinţifică.

Dronele au devenit foarte populare în China în ultimii ani. Ele au fost catalogate atât de turişti pentru agrement, dar şi de profesionişti pentru activităţile lor.