China introduce restricții dure de călătorie în războiul tehnologic contra SUA

Steagurile Chinei si Statelor Unite / Sursa foto: Freepik

China a impus marţi restricţii drastice de călătorie cetăţenilor săi. Sunt vizați cei care sunt considerați susceptibili de a pune în pericol "securitatea industrială sau tehnologică" a ţării.

Cetăţenilor care încalcă reglementările cu privire la importurile şi exporturile de tehnologie li se poate interzice să părăsească China, a anunţat Consiliul de Stat, transmite AFP.

Persoanelor care se angajează în activităţi ilegale în străinătate li se poate "interzice să părăsească teritoriul pentru o perioadă de şase luni până la trei ani de la data întoarcerii lor în China".

China și SUA, război tehnologic

China şi Statele Unite ale Americii sunt angajate într-o cursă tehnologică. Cele două super puteri se acuză reciproc timp de câteva luni de însuşirea de modele de inteligenţă artificială dezvoltate pe teritoriile lor.

Noile reguli au fost publicate iniţial în iulie, însă au intrat în vigoare marţi. Ele au fost concepute, cu scopul de a "păstra suveranitatea naţională, securitatea şi interesele de dezvoltare", potrivit Consiliului de Stat.

Avertismentul analiștilor

Analiştii trag un semnal de alarmă și spun că acestea oferă Chinei "o marjă de manevră extinsă".

Activităţile legate de securitate şi activităţile criminale "pot fi definite vag şi uşor de redefinit", a zis pentru AFP Chong Ja Ian de la Universitatea Naţională din Singapore. "Lumea exterioară va şti cum este utilizată această marjă de manevră doar după ce primele măsuri vor fi implementate", a menționat el.

Chong Ja Ian a invocat informaţii privind interdicţiile de călătorie impuse cetăţenilor străini, inclusiv situația recentă a cetăţeanului american Min Zin.

SUA acuză Chină că îl ține captiv în mod abuziv pe Min Zin

Administraţia SUA a afirmat că acest analist politic a fost reţinut de autorităţile chineze pe 3 iunie 2026 în provincia Yunnan şi că este ţinut captiv în mod abuziv.

China a respins aceste acuzaţii în august. Min Zin este suspectat de încălcarea legislaţiei chineze.

"Cazul Min Zin este o reamintire a faptului că gama de persoane cărora (China) le-ar putea interzice să părăsească ţara poate fi foarte largă şi potenţial arbitrară", a zis Chong.

Dylan Loh, profesor asociat la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore, a spus pentru AFP că aceste restricţii de călătorie "transmit mesajul" că China va lua măsuri, cu scopul de a preveni "scurgeri de informaţii în domenii sensibile legate de securitatea sau interesele naţionale", notează Agerpres.

China interzice complet și deținerea dronelor în Beijing, tot pe motive de securitate

O altă situație interesantă din China este că Beijingul a interzis total deținerea dronelor în capitala chineză, cu 22 de milioane de persoane. Motivul invocat a fost asemănător cu restricțiile de călătorie menționate mai sus în articol, respectiv „protejarea securităţii”.

China - SUA, rivalitate și în spațiul cosmic

De asmenea, rivalitatea dintre China și SUA a ajuns și în spațiu. China a cerut marți Statelor Unite să înceteze să se pregătească de un război în spațiu după ce armata americană a confirmat pentru prima dată că Statele Unite au desfășurat arme de control spațial pe orbită.