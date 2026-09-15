Nikolai Patrușev amenință Polonia că „Varșovia va dispărea în 2 - 3 zile“ dacă Rusia e atacată

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Nikolai Patrușev, consilier al Kremlinului, a afirmat că statalitatea poloneză ar înceta să existe în decurs de „două sau trei zile” dacă Varșovia ar intra într-un conflict militar cu Rusia. El l-a acuzat pe Radoslaw Sikorski, ministrul Afacerilor Externe de la Varșovia că evaluează capacitățile militare ale Rusiei într-o manieră „amatoarească”.

Nikolai Patrușev, înalt oficial al Kremlinului și fost secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a amenințat că statalitatea Poloniei ar putea fi distrusă în decurs de „două sau trei zile” dacă Varșovia ar intra într-un conflict militar cu Rusia, într-un interviu acordat publicației ruse Argumenty i Fakty citat de Kyiv Post.

„Dacă Polonia intră într-o acțiune militară împotriva Rusiei, țara noastră va folosi întregul arsenal de forțe și mijloace de care dispune, iar Varșovia va înceta să existe în decurs de două sau trei zile”, a spus Patrușev.

Deși Rusia deține unul dintre cele mai mari arsenale nucleare din lume, Patrușev nu a făcut referire explicită la armele nucleare în declarațiile citate.

Comentariile sale au venit ca răspuns la afirmațiile ministrului polonez de Externe, Radosław Sikorski, care a declarat în cadrul conferinței anuale „Yalta European Strategy” de la Kiev, desfășurată în perioada 12-13 septembrie, că NATO ar învinge Rusia „destul de rapid” dacă Moscova ar ataca alianța.

„Dacă Rusia ne-ar ataca și am renunța la orice reținere, cred că am învinge Rusia destul de rapid”, a spus, luni, Sikorski.

Ministrul polonez a evidențiat puterea aeriană a NATO, estimând că statele membre europene ale alianței dețin aproximativ 2.500 de aeronave militare și descriind avantajul acestora față de Rusia drept copleșitor.

Ce spune Nikolai Patrușev?

Potrivit consilierului de la Kremlin, ministrul Afacerilor Externe din Polonia evaluează capacitățile militare ale Rusiei într-o manieră „amatoarească”.

De asemenea, Patrușev a susținut că forțele ruse nu își utilizează întregul potențial în războiul împotriva Ucrainei, conflict pe care Kremlinul continuă să-l descrie drept o „operațiune militară specială”.

Armata rusă nu a reușit să cucerească Ucraina, în ciuda a peste patru ani de război la scară largă și a pierderilor masive de personal și echipamente. Polonia a fost unul dintre principalii susținători militari și politici ai Ucrainei de când Rusia a lansat invazia la scară largă în februarie 2022. Țara se învecinează cu Ucraina, cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, cel mai apropiat aliat regional al Moscovei.

Rusia a amenințat și Lituania cu dispariția de pe harta lumii

Prin vocea fostului președinte de la Kremlin, Dmitri Medvedev, Federația Rusă a amenințat Lituania cu dispariția de pe harta lumii.

„După cum înțeleg eu, Lituania a vorbit despre posibilitatea de a deschide ușa pentru amplasarea oricărui tip de armă, inclusiv a armelor nucleare. Dacă, Dumnezeu să ne ferească, se întâmplă ceva de genul acesta și trebuie să reacționăm la acțiunile lor, nimeni nu va interveni în locul lor.

Celebrul Articol 5 al Tratatului Atlanticului de Nord nu va fi aplicat. Toată lumea recunoaște acest lucru, pentru că, dacă ar fi aplicat, ar fi o catastrofă globală, planetară. Lituania va dispărea de pe harta lumii”, a spus Medvedev, potrivit Azernews.