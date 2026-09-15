O fregată rusă a tras două rachete în direcția unui elicopter militar danez. Danemarca îl va convoca pe ambasadorul rus

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O fregată rusă a tras două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez aflat într-o misiune de rutină în apele internaționale din largul Danemarcei. Potrivit armatei daneze, cartușele au trecut la mică distanță de aeronavă.

Un elicopter militar danez a fost vizat luni seară de rachete de semnalizare trase de o fregată rusă în apele internaționale. Fregata a tras două astfel de rachete în direcția elicopterului danez, iar una dintre ele a trecut foarte aproape de aeronavă, potrivit Politiken.dk.

Forțele Armate daneze au transmis că elicopterul desfășura o misiune de fotografiere într-o zonă situată la sud de orașul Gedser.

Nu se știe încă motivul pentru care echipajul fregatei ruse a ales să lanseze rachete de semnalizare în direcția elicopterului. Ministrul danez al Apărării, Jeppe Bruus, a spus că tratează incidentul cu maximă seriozitate și că ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, va fi convocat la Ministerul de Externe.

Este posibil ca fregata rusă să fi folosit doar rachete de semnalizare. Cu toate acestea, gestul transmite un semnal privind o formă de război hibrid care se intensifică, și crește riscul ca situația să scape de sub control, scrie Michael Jarlner, comentator pe probleme internaționale al publicației Politiken, într-o analiză.

Rachetele de semnalizare sunt dispozitive pirotehnice folosite pe mare pentru a semnala o poziție, a solicita ajutor sau a transmite un avertisment.

Potrivit sursei citate, Rusia a intensificat în ultima perioadă acțiunile de amenințare hibridă împotriva Europei, iar Danemarca ar fi descoperit planuri concrete de sabotaj care vizează companii daneze. Presiunea vine în contextul atacurilor ucrainene cu drone asupra teritoriului rus, iar Moscova încearcă să afecteze țările care sprijină Ucraina, precum Germania și Danemarca.