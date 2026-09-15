Prințul Archie și Prințesa Lilibet, retrași de la școală de Harry și Meghan după doar două zile de cursuri

Imagine cu Prințul Harry, Ducele de Sussex. Foto: Agerpres

Prințul Harry și Meghan și-au retras copiii de la noua lor școală britanică.

Ducele și Ducesa de Sussex i-au scos pe Prințul Archie și pe Prințesa Lilibet din unitatea de învățământ după doar două zile. Decizia de a-și retrage copiii de la școala pregătitoare din motive de securitate a fost raportată de revista HELLO!, notează Daily Mail.

„Decizia ca micuții să schimbe școala a fost luată în urma unei discuții cu echipa de securitate a familiei privind aspectele practice ale aranjamentelor actuale. Părinții rămân extrem de recunoscători tuturor profesorilor și întregului personal pentru afecțiunea, grija și efortul arătate familiei lor. Această decizie nu ar trebui interpretată sub nicio formă ca un reproș adus școlii sau îngrijirii excepționale de care au avut parte copiii acolo”, spune un purtător de cuvânt al familiei Sussex.

Publicația HELLO! a citat ulterior un apropiat al cuplului: „Este un mare păcat, pentru că adorau pur și simplu școala, copiii și părinții de acolo. Era un loc perfect pentru ei din toate punctele de vedere, iar cei mici s-au simțit excelent în timpul petrecut acolo. Chiar și-au dorit mult ca lucrurile să meargă, însă au fost nevoiți să ia o decizie dificilă, bazată pe faptul că echipa nu a putut asigura din punct de vedere operațional traseul zilnic către și dinspre școală”.

Situația aceasta a apărut în contextul în care cererea lui Harry pentru o protecție polițienească finanțată din banii contribuabililor este „reevaluată”, acum că s-a întors în Marea Britanie.

S-a luat „o decizie” de a analiza amenințările la adresa familiei Sussex

Ducele și ducesa ar fi fost informați că la o întâlnire de săptămâna trecută s-a luat „o decizie” de a analiza amenințările la adresa amândurora. Prințul se află în conflict cu Ministerul de Interne (Home Office) de ani de zile, după ce instituția a hotărât să-i retragă dreptul automat la pază de stat. Harry a susținut constant că s-a născut prinț și că are nevoie de protecția poliției atunci când se află pe teritoriul Regatului Unit. Cu toate acestea, el a pierdut o serie de bătălii juridice împotriva Ministerului de Interne, instanțele stabilind că a renunțat la dreptul de a solicita după bunul plac protecție plătită de contribuabili după ce a părăsit rolul de membru activ al casei regale în 2020 și s-a mutat în California pentru o viață nouă.

Chiar anul trecut, după o nouă înfrângere la Înalta Curte de Justiție, împotriva guvernului tatălui său, Majestatea Sa Regele, prințul a declarat într-un interviu la BBC că nu-și poate imagina un moment în care și-ar putea aduce în siguranță familia în țara sa natală. Însă acum, după o răsturnare bruscă de planuri, prin care i-a adus pe Meghan, pe Prințul Archie (șapte ani) și pe Prințesa Lilibet (cinci ani) să locuiască în Marea Britanie, accesul său la protecția poliției a intrat în reevaluare, potrivit relatărilor din presa internațională.

Decizia presupune analizarea riscurilor atât la adresa Prințului Harry, cât și a soției sale.

Postul ITV News a transmis că Ravec (n.r. - comitetul din cadrul Ministerului de Interne care decide măsurile de securitate pentru membrii marcanți ai familiei regale și politicieni) i-a trimis o scrisoare lui Harry prin care îl anunță că va avea loc o „reevaluare completă”. Dacă informația se confirmă, hotărârea contrazice nemulțumirile formulate de tabăra Sussex în legătură cu reuniunea de săptămâna trecută a comitetului executiv Ravec. Anumiți apropiați ai lui Harry au acuzat Palatul Buckingham că încearcă să saboteze ședința Ravec prin scrisoarea neașteptată trimisă de Regele Charles săptămâna trecută, document care sublinia poziția Palatului: soții Sussex sunt „cetățeni privați”, nu membri activi ai casei regale.

Harry și Meghan au fost luați prin surprindere de acea scrisoare și ar prefera să fie considerați „personalități publice”, au precizat surse apropiate cuplului. Aceștia au considerat că momentul ales pentru trimiterea scrisorii ar fi putut reprezenta o încercare de a influența decizia comitetului Ravec privind restabilirea gărzii de corp decontate de stat.

Singura formă de protecție oferită soților Sussex de poliția britanică este numărul de telefon al unui ofițer de legătură

În prezent, a informat ITV News, singura formă de protecție oferită soților Sussex de poliția britanică este numărul de telefon al unui ofițer de legătură. Ducelui i s-a transmis să sune la acel număr dacă are nevoie de ajutor, însă el consideră că această măsură este practic egală cu zero, întrucât agenților le-ar lua foarte mult timp să ajungă la fața locului în eventualitatea unui atac sau a unei situații critice.

Harry invocă faptul că este fiul monarhului britanic, al cincilea în ordinea succesiunii la tron și un veteran al armatei britanice cu două misiuni active în Afganistan. El a fost criticat de anumiți ofițeri britanici după ce s-a lăudat în cartea sa de memorii din 2023, Spare, cu numărul de persoane ucise în timpul luptelor împotriva talibanilor. Vocile critice au atras atenția că acele pasaje au sporit masiv riscurile de securitate în fața unor posibile acțiuni de răzbunare.

Scotland Yard nu discută public dispozitivele de securitate ale membrilor familiei regale, însă se știe că măsurile de protecție se stabilesc de la caz la caz și fac obiectul unor analize periodice. La unele evenimente publice recente la care Harry a luat parte în Regatul Unit, cum ar fi galele de caritate, el a beneficiat de gardă de corp din partea poliției.

Harry și Meghan plătesc anual milioane de dolari pentru servicii private de securitate. Totuși, dacă în Statele Unite gărzile de corp pot face uz de armă în caz de pericol, pe teritoriul Marii Britanii agenții privați de protecție nu au voie să poarte arme de foc, motiv pentru care ducele își dorește cu insistență restabilirea gărzii asigurate oficial de poliție.

„Sistemul de securitate și protecție al Guvernului britanic este riguros și proporționat. Politica noastră de lungă durată este să nu oferim informații detaliate despre aceste aranjamente, deoarece divulgarea lor ar putea compromite eficiența măsurilor și ar afecta siguranța persoanelor protejate”, transmite Ministerul de Interne.