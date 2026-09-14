Elon Musk era un geniu la 3 ani, spune mama sa. Cum s-a descurcat miliardarul Tesla la şcoală

Sursa: Agerpres

Mama lui Elon Musk spune că actualul conducător al Tesla şi al X era un geniu încă de la vârsta de 3 ani.

Maye Musk a spus, cu referire la fiul ei, Elon Musk, că şi-a dat seama că este un geniu încă de când acesta avea trei ani. Totul pentru că acesta gândea în moduri neobişnuite faţă de ceilalţi copii. De asemenea, când a fost întrebată dacă s-a gândit că fiul său ar putea ajunge miliardar în dolari, aceasta a spus că nu a luat în calcul această variantă.

"Nu... Ştiam că e inteligent, dar există copii inteligenţi care petrec toată ziua într-un subsol şi nu ies niciodată de acolo. Ar fi putut fi aşa", a declarat ea, conform Agerpres.

Maye Musk îl descrie pe Elon Musk în noua sa carte

Mama lui Elon Musk îşi va publica cartea "Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age". În aceasta, ea îl descrie pe Elon Musk "foarte diferit de fraţii săi, Tosca şi Kimbal, care şi-au făcut prieteni repede, în timp ce abia dacă avea vreunul. La vârsta de 6 ani era lipit de cărţi sau de jocuri video".

De asemenea, Maye Musk spune că "În adolescenţă, Elon a fost hărţuit de colegii săi de şcoală. Odată, a fost bătut atât de rău încât a trebuit să meargă la spital".

Şi profesorii lui Elon Musk îl descriau pe acesta ca "visător în clasă". Elon Musk avea dificultăţi de socializare, nu avea aplecare spre niciun sport, dar nici spre materiile care nu îl interesau. El excela, însă, la fizică şi matematică.

"Activităţile lui preferate erau solitare: cititul, lucrul la calculator, programarea. Kimbal, Tosca şi cu mine îl numeam 'enciclopedia noastră' pentru că putea răspunde la orice întrebare amintindu-şi cu exactitate tot ceea ce citise", îşi aminteşte Maye Musk.

Maye Musk explică, de asemenea, că, chiar şi acum, îşi face griji pentru cei trei copii ai săi, în special pentru Elon, despre care spune că "a fost tratat de o mare parte din mass-media ca şi cum ar fi fost un personaj negativ din filmele cu James Bond".

Pentru ea, fiul ei în vârstă de 55 de ani "este un erou al inovaţiei americane şi un pionier al energiei verzi" şi, deşi recunoaşte că uneori nu înţelege despre ce vorbeşte, are întotdeauna sprijinul ei.

Elon Musk, decorat de Volodimir Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a decernat fondatorului SpaceX, Elon Musk, "Ordinul Libertăţii", cea mai înaltă distincţie ucraineană acordată cetăţenilor străini, pentru "meritele sale excepţionale în apărarea vieţii oamenilor şi a libertăţii" şi pentru "dezvoltarea relaţiilor dintre popoarele Ucrainei şi Statelor Unite ale Americii", informează miercuri dpa şi EFE.

Decizia lui Zelenski a fost făcută publică printr-un decret publicat la finalul lunii august pe site-ul preşedinţiei ucrainene.

Decoraţia acordată lui Musk de preşedintele ucrainean vine după ce numele miliardarului american a apărut în disputa publică dintre Zelenski şi fostul său ministru al apărării, Mihailo Fedorov, un tânăr politician cu reputaţia de tehnocrat care a dezvoltat o relaţie strânsă cu fondatorul SpaceX în timpul mandatului său la minister, notează EFE.

Fedorov, a cărui demitere în iulie de către Zelenski a fost întâmpinată cu proteste în mai multe oraşe ucrainene, a menţionat raportul său cu Musk ca fiind unul dintre motivele pentru care ar trebui să fie numit din nou în funcţia de ministru al apărării.

SpaceX a fost de acord la începutul acestui an să blocheze sateliţii Starlink, pe care Rusia începuse să îi folosească pentru a-şi ghida dronele în atacurile asupra Ucrainei, în urma unei conversaţii între Fedorov şi Musk.

Fostul ministru - considerat una dintre figurile cheie din spatele saltului tehnologic pe care l-a făcut armata ucraineană - pregăteşte un turneu în SUA, unde speră să se întâlnească cu Musk.

Fedorov l-a contestat deschis pe Zelenski şi este primul politician proeminent din Ucraina care solicită alegeri în timp de război. El a declarat că rămâne în contact cu Musk şi încearcă să-l convingă să permită armatei ucrainene să folosească Starlink pentru a-şi opera dronele în interiorul Rusiei, nu doar în teritoriile ucrainene ocupate, aşa cum s-a întâmplat până acum.

Zelenski lucrează, de asemenea, independent, fără implicarea lui Fedorov, pentru a-l convinge pe Musk să facă acest pas.