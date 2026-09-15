Această țară își plătește cetățenii ca să citească: Profesorii încearcă să combată fenomenul numit „putrezirea creierului” / FOTO: magnific.com @user25451090

Fie că așteaptă trenul, fie că își petrec timpul singuri la o cafenea, locuitorii unei mici țări din Asia de Sud-Est sunt încurajați să revină la un obicei care devine tot mai rar: lectura.

Singapore a lansat în această lună o campanie națională, desfășurată pe o perioadă de cinci ani, prin care vrea să încurajeze lectura, potrivit CNN. Programul vine și cu stimulente financiare. Cetățenii pot primi sume mici de bani dacă își înregistrează pe un site al guvernului minutele dedicate cititului.

Autoritățile mizează pe o strategie bazată pe gamificare (n.r. - folosirea unor elemente specifice jocurilor pentru a face o activitate mai atractivă și mai motivantă.). Un sistem de puncte urmărește timpul petrecut citind și oferă o recompensă modestă. Oficialii speră că această metodă, alături de sentimentul că oamenii participă împreună la o inițiativă națională, poate readuce un obicei amenințat de derularea fără sfârșit a conținutului online superficial.

„Deși materialele scurte ne ajută să rămânem informați, lectura textelor ample ne dezvoltă capacitatea de concentrare, gândirea critică și imaginația”, a declarat Melissa Tam, directorul executiv al Consiliului Național al Bibliotecilor, într-un comunicat citat de CNN. „În cele din urmă, vrem să vedem o națiune de cititori curioși, atenți, capabili să discearnă informațiile și pregătiți să facă față unei lumi tot mai complexe”.

Programul nu îi va îmbogăți pe iubitorii de cărți. Pentru a primi un dolar singaporez, adică aproximativ 0,80 dolari americani, este nevoie de 50 de zile de lectură. O sesiune de cel puțin 15 minute le aduce cititorilor 20 de monede virtuale. Pentru a primi recompensa de un dolar singaporez, aceștia trebuie să strângă 1.000 de monede. Fiecare persoană poate înregistra o singură sesiune pe zi.

Profesorii încearcă să combată fenomenul numit „putrezirea creierului”, o degradare percepută a capacităților cognitive, asociată cu un consum excesiv de conținut superficial pe internet, dar și fenomenul de „doomscrolling”, adică derularea compulsivă și repetată a fluxurilor de știri și postări. Cele mai recente clasamente internaționale, publicate săptămâna trecută, arată că rezultatele la citire ale adolescenților de 15 ani au scăzut, în timp ce țări asiatice precum Singapore și China au obținut rezultate foarte bune. Studiul a evidențiat și o problemă importantă: distragerea mai mare a atenției provocată de mediul digital în sala de clasă.

Transformarea lecturii într-un obicei printr-un sistem de recompense reprezintă elementul central al inițiativei din Singapore, spune Loh Chin Ee, de la Institutul Național de Educație din această țară. „Pentru cineva care citește mult, 15 minute pot părea foarte puține, dar cred că reprezintă un interval potrivit”, a declarat Loh, care studiază obiceiurile de lectură, pentru CNN. „Ceea ce s-a întâmplat este că mulți oameni încă citesc, dacă prin citit înțelegem lectura unor texte de pe un ecran. Însă lectura profundă, dedicarea unui timp pentru citit și implicarea în lectură pot apărea mai rar”.

Lectura trebuie să continue și după școală

Singapore se află în continuare printre țările cu cele mai bune rezultate la nivel mondial în ceea ce privește lectura. Există însă temeri că elevii își pierd treptat interesul pentru cărți atunci când încep să se pregătească pentru examenele importante din anii de școală.

Un analist de risc din Singapore, care citește multe rapoarte tehnice și articole de presă pentru serviciu, consideră că elevii încep să piardă plăcerea lecturii atunci când ajung la gimnaziu.

„Cred că adolescența poate fi o perioadă destul de stresantă”, a declarat Isaac Neo, în vârstă de 32 de ani. „Sunt multe examene importante și începi să citești doar pentru ceea ce ți se cere la teste. Apoi, treptat, pierzi obiceiul de a citi de plăcere”.

Neo și-a dat seama că nu mai citise o carte de ani de zile, după ce își începuse cariera. În 2025, a cofondat Modern Men’s Book Club. „Am vorbit cu destul de mulți oameni care spun că acesta este motivul lor: să înceapă din nou să citească, ca obicei, pentru că nu au mai făcut asta de foarte mult timp”, a spus el.

Neo spune că membrii clubului îi povestesc că nu au mai citit o carte de foarte mult timp. Acum, unii dintre ei aleg chiar genuri pe care în trecut nu le-ar fi citit.

Singapore testează plata pentru timpul pentru citit

Programul prin care oamenii primesc recompense pentru lectură se află în fază pilot până la sfârșitul anului. Consiliul Național al Bibliotecilor spune că va introduce „noi funcții și îmbunătățiri”, pe baza reacțiilor și sugestiilor primite de la participanți.

Cititorii pot participa și la o campanie caritabilă asociată inițiativei. Organizația speră să adune în acest an 7,5 milioane de minute de lectură și să strângă astfel până la 118.300 de dolari americani, echivalentul a 150.000 de dolari singaporezi.

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la citit. Aproape jumătate dintre români nu au citit nicio carte tipărită sau digitală în ultimul an, iar peste 80% nu au ascultat niciodată audiobookuri, potrivit datelor Barometrului Cultural publicat anul trecut.