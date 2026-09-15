AFP: China cere Statelor Unite 'să înceteze să se pregătească de un război în spațiu'

China a cerut marți SUA 'să înceteze să se pregătească de un război în spațiu' după ce armata americană a confirmat pentru prima dată că Statele Unite au desfășurat arme de 'control spațial' pe orbită, relatează AFP.

'Îndemnăm partea americană să oprească desfășurarea capacităților sale militare și să înceteze să se pregătească de un război în spațiu', a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, într-o conferință de presă, avertizând împotriva unei 'curse a înarmărilor' în spațiu.

Forța Spațială a SUA a anunțat luni că dispune de 'sisteme armate de control spațial pe orbită, capabile să apere Forța Comună împotriva acțiunilor ostile ale adversarilor'.

Capacități care 'pot fi folosite atât în scopuri ofensive, cât și defensive', a precizat Forța Spațială a SUA, argumentând că cei doi principali rivali geopolitici ai săi, China și Rusia, consideră, de asemenea, spațiul un potențial teatru de război.

Rusia: Supremația spațială va fi un factor decisiv în conflictele viitoare

China, a subliniat Forța Spațială a SUA, 'dezvoltă și implementează capacități spațiale și contra-spațiale ca parte a unei strategii de modernizare militară', în timp ce Rusia 'consideră spațiul ca un domeniu de război și estimează că supremația spațială va fi un factor decisiv în conflictele viitoare'.

Ministerul chinez de Externe, prin intermediul purtătorului său de cuvânt, a avertizat marți împotriva 'militarizării spațiului cosmic, a transformării acestuia într-un câmp de luptă'.

Militarizarea spațiului este aproape la fel de veche ca explorarea spațiului însăși: de la lansarea Sputnik în 1957, SUA și Rusia au explorat diverse modalități de a înarma sateliții și de a-i neutraliza pe cei ai adversarilor lor.

Principala îngrijorare a fost reprezentată de armele nucleare în spațiu. În 1967, marile puteri, alături de alte state, au semnat Tratatul privind spațiul cosmic, care interzice desfășurarea de arme de distrugere în masă pe orbita Pământului.

Statele Unite, China, Rusia și India au studiat de atunci modalități de a desfășura operațiuni de luptă în spațiu care nu sunt acoperite de acest tratat, în special prin vizarea sateliților rivalilor lor, esențiali pentru comunicațiile militare, supraveghere și navigație.AGERPRES