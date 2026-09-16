Ursula von der Leyen, discurs: Fie că e vorba despre ultranaţionalişti sau antieuropeni, ingerinţe ruseşti sau de dezinformare, numele se schimbă, dar obiectivul este acelaşi: Să distrugă UE

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Sursa foto: Agerpres

Prosperitatea noastră și securitatea noastră viitoare depind de modul în care gestionăm chestiunile esențiale ale timpului nostru - schimbarea climatică și IA, a declarat Ursula von der Leyen

'În ceea ce privește schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Aproape nicio parte a continentului nu a fost scutită', a amintit șefa executivului UE în fața europarlamentarilor reuniți în plenul PE de la Strasbourg.

'Flăcările s-au extins din munții din Irlanda, până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator: 660.000 de hectare au fost arse. Circa 12 tone de recoltă au fost pierdute', a adăugat ea.

'Fluvii cheie precum Dunărea, Rinul sau Garonne dispar sub ochii noștri', a mai spus șefa CE.

'Peste 35.000 de decese în timpul valurilor de căldură. Casele de îngrijire și spitale sunt periculos de supraîncălzite. (...) Aceasta a fost cea mai caldă vară înregistrată vreodată, dar probabil cea mai rece din anii care urmează', a atras atenția Von der Leyen.

Ea a insistat că 'știința este clară' și că Europa se încălzește la dublul ratei globale. 'Bineînțeles, tranziția este complexă și va trebui să ne adaptăm de-a lungul drumului. Dar nu există nicio îndoială. Europa poate, trebuie și va rămâne pe cursul stabilit în privința obiectivelor climatice', a dat ea asigurări, precizează Agerpres.

Ursula von der Leyen propune un Consiliu European de securitate

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri, în cadrul discursului său privind Starea Uniunii, crearea unui Consiliu european de securitate, care să asocieze UE, Canada, Norvegia şi Regatul Unit.

"Urgenţa este încă şi mai mare astăzi, având în vedere natura şi amploarea riscurilor. De aceea ne vom expune ideile pentru ca un Consiliu european de securitate să devină realitate", a declarat ea în faţa Parlamentului European reunit la Strasbourg.

"Europa are nevoie de propriul său ghid pentru contracararea ameninţărilor hibride", referindu-se la aşa-numitele atacuri hibride, precum tentativele de sabotaj.

"Când un stat membru va solicita acest lucru, toate statele membre trebuie să se reunească pentru a coordona un răspuns european, pentru a descuraja escaladarea şi a reduce impactul", a spus ea despre protocolul propus.

Preşedintele CE vrea "să luptam pentru ideea noastră de Europa"

"Fie că este vorba despre ultranaţionalişti sau antieuropeni, ingerinţe ruseşti sau de dezinformare, numele se schimbă, dar obiectivul este acelaşi. Ne dispreţuiesc valorile şi vor să distrugă unitatea europeană. Să luptăm împotriva acestui lucru, să luptăm împreună pentru ideea noastră de Europa", a spus preşedinta CE.

Ea a mai spus în discursul ei că UE se confruntă "cu o lume în mod deschis ostilă".

"Un război teritorial de agresiune are loc pe continentul nostru. Altele au izbucnit în apropiere. O luptă pentru capacităţile industriale conturează competiţia globală. Iar o luptă a naraţiunilor încearcă să slăbească încrederea noastră în Europa", a afirmat Von der Leyen.

"Numai Europa poate furniza o suveranitatea reală pentru europeni", a afirmat şefa executivului UE, precizând că "Europa a crescut cheltuielile de apărare cu 80% numai în ultimii cinci ani".

Canada poate deveni primul membru asociat UE

"Parteneriatele sunt o alegere strategică pentru Europa. Dar ele răspund şi la fracturarea sistemului internaţional bazat pe reguli", a declarat şefa executivului UE în discursul său anual privind Starea Uniunii susţinut la Strasbourg.

"Vedem lumea cu aceeaşi ochi: de la schimbare climatică la Inteligenţă Artificială, de la Arctica la geopolitică. Şi am fost împreună în ceea ce priveşte Ucraina, apărare, minereuri strategice şi lanţuri de aprovizionare. Dar mai mult decât orice... Europa şi Canada cred în democraţie", a spus Von der Leyen.

Anunţul său privind începerea discuţiilor pentru acordarea statutului de membru asociat al UE Canadei a fost aplaudat în picioare de plenul PE.

Ce se află pe masa Comisiei Europene

Miercuri vor avea loc voturile finale ale legislaţiei menite să accelereze investiţiile în domeniul apărării şi să îmbunătăţească capacitatea de reacţie a UE la provocările de securitate. Pachetul de propuneri legislative, care face parte din măsurile de simplificare ale UE "Omnibus V", a fost convenit informal între eurodeputaţi şi Consiliu în iunie 2026. Acesta este conceput pentru a accelera aprobarea autorizaţiilor pentru proiectele din domeniul apărării şi exportul de echipamente de apărare între ţările UE. Pachetul urmăreşte, de asemenea, să simplifice procedurile de achiziţii publice în materie de securitate şi apărare şi cooperarea UE în materie de contracte de apărare, să se asigure că reglementările UE privind substanţele chimice ţin seama în mod corespunzător de cerinţele în materie de apărare şi să simplifice punerea în aplicare a Fondului european de apărare (FEA).

Joi, PE urmează să solicite platformelor de comunicare socială să interzică cele mai dăunătoare practici ce creează dependenţă şi să atenueze impactul aşa-numitului "design persuasiv". Raportul pe care eurodeputaţii îl vor vota în plen, pregătit de Comisia pentru cultură şi educaţie, îndeamnă companiile să garanteze că utilizarea platformelor - şi a mediului online pe scară mai largă - este sigură pentru copii şi tineri. Aceştia solicită mai multă transparenţă în ceea ce priveşte sistemele algoritmice şi o mai bună asigurare a respectării legislaţiei UE existente. Potrivit textului, implicarea familiilor, a şcolilor şi a cadrelor didactice este esenţială.

Nu în ultimul rând, pe agenda sesiunii PE se vor afla şi o serie de subiecte de actualitate, precum "Situaţia din Ceuta şi protecţia frontierelor externe ale UE" şi "Glorificarea crimelor de război în Serbia",