Avertisment din Polonia: Moldova, umătoarea țintă a lui Putin. Kremlinul ar pregăti trimiterea a mii de soldați în Transnistria

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Fostul ministru al Apărării de la Chişinău, Anatol Șalaru, a declarat pentru presa din Polonia că provocările Rusiei în Moldova se intensifică deoarece țara ar fi următoarea ţintă a lui Putin, iar, în primă fază, Kremlinul și-ar dori "transferul a mii de soldați în regiunea separatistă Transnistria".

Presa din Polonia scrie, citându-l pe fostul ministru al Apărării de la Chişinău, Anatol Șalaru, că acțiunile provocatoare ale Rusiei împotriva Moldovei, care se învecinează cu Ucraina, se intensifică. Ce își dorește Kremlinul? "Transferul a mii de soldați în Transnistria separatistă", a declarat pentru TVN24+ Anatol Șalaru.

Potrivit lui Kamil Całus, analist la Centrul de Studii Estice, dacă Rusia ar decide să extindă geografic conflictul actual, Moldova ar fi una dintre cele mai ușoare ținte.

Punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și Moldova, ținta unui atac cu drone rusești

Sursa citată subliniază că punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și Moldova este Starokozache-Tudora. De acolo, Odessa se află la doar 58 km distanță, iar Chișinăul la 111 km.

În noaptea de 8 spre 9 septembrie, Starokozache-Tudora a fost ținta unui atac cu drone rusești. Soldații lui Putin au atacat partea ucraineană a punctului de trecere a frontierei, dar infrastructura moldovenească a fost și ea avariată. Doi civili ucraineni au fost uciși și trei au fost răniți în atac. Al patrulea era un cetățean moldovean.

Autoritățile ruse nu au ascuns făptașii. Ministerul Apărării de la Moscova a declarat că "punctul de trecere a fost folosit pentru tranzitul de echipamente militare către Ucraina".

"Acest lucru nu este adevărat. Moldova nu permite trecerea niciunei încărcături militare prin teritoriul său. Nici măcar uniforme sau veste antiglonț", a declarat pentru TVN24+ Anatol Șalaru.

În contextul acestor acțiuni provocatoare în creștere din partea Moscovei, presa din Polonia se întreabă dacă Chișinăul ar putea fi următoarea țintă a Kremlinului. "Acestea nu sunt incursiuni aleatorii", a susținut pentru sursa citată fostul ministru al Apărării de la Chişinău, Anatol Șalaru.

Moscova a amenințat direct Republica Moldova din cauza trupelor din regiunea separatistă Transnistria

De altfel, acum o lună, Moscova a amenințat direct Republica Moldova din cauza trupelor din regiunea separatistă Transnistria. Viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a acuzat autoritățile de la Chișinău că își intensifică politica îndreptată împotriva Rusiei și că urmează "directivele Bruxelles-ului", afirmând că restricțiile impuse diplomaților ruși, dar și măsurile adoptate față de presa și instituțiile ruse din Republica Moldova reprezintă acțiuni ostile care vor primi un răspuns din partea Moscovei.

În luna aprilie, fostul ministru rus al Apărării, Serghei Șoigu, spunea că Rusia ia în calcul intervenția în Transnistria. El afirmase că securitatea cetățenilor ruși din regiune este "pusă în pericol", iar Kremlinul nu exclude nicio opțiune.

"Nu trebuie uitat că în Transnistria trăiesc peste 220.000 de cetățeni ruși. Interesele și siguranța lor sunt acum amenințate din cauza acțiunilor nechibzuite și iresponsabile ale Kievului și Chișinăului. (...) Dacă va fi nevoie, Rusia va face toți pașii necesari și va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja, conform Constituției. Nu trebuie exclus nimic, iar noi luăm în calcul toate scenariile posibile, chiar și pe cele mai puțin probabile", a spus atunci Șoigu.

Și David Petraeus, fostul șef al CIA. a spus că Moldova este următoarea țintă a lui Putin

Declarațiile lui Șalaru pentru presa poloneză vin la doar o zi după ce fostul șef al CIA, David Petraeus, a avertizat într-un discurs că Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin. El și-a argumentat ideea spunând că țara vecină nu este membră NATO și este mai puțin pregătită decât țările Baltice.

"Putin încearcă în permanență să refacă Uniunea Sovietică. Nu cred că Lituania va fi următoarea țară. Moldova este mult mai probabilă, pentru că este mult mai vulnerabilă în această privință", a declarat David Petraeus, potrivit unei postări de pe X.

Nikolai Patrușev amenință că "Varșovia va dispărea în 2 - 3 zile" dacă Rusia e atacată

Precizăm că tot miercuri, 15 septembrie, Nikolai Patrușev, înalt oficial al Kremlinului și fost secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a amenințat că statalitatea Poloniei ar putea fi distrusă în decurs de "două sau trei zile" dacă Varșovia ar intra într-un conflict militar cu Rusia.

"Dacă Polonia intră într-o acțiune militară împotriva Rusiei, țara noastră va folosi întregul arsenal de forțe și mijloace de care dispune, iar Varșovia va înceta să existe în decurs de două sau trei zile", a spus Patrușev.