Rusia ia în calcul intervenția în Transnistria, avertizează Serghei Șoigu: Vom folosi toate metodele disponibile

Fostul ministru al apărării, Serghei Șoigu, care conduce în prezent Consiliul de Securitate al Rusiei, a lansat un avertisment legat de Transnistria. El spune că securitatea cetățenilor ruși din regiune este "pusă în pericol", iar Kremlinul nu exclude nicio opțiune.

Într-o intervenție pentru presa rusă, el a subliniat că Moscova este pregătită să reacționeze în mai multe moduri, dacă va considera necesar.

„Nu trebuie uitat că în Transnistria trăiesc peste 220.000 de cetățeni ruși. Interesele și siguranța lor sunt acum amenințate din cauza acțiunilor nechibzuite și irresponsabile ale Kievului și Chișinăului”, a declarat Șoigu pentru publicația citată. „Dacă va fi nevoie, Rusia va face toți pașii necesari și va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja, conform Constituției. Nu trebuie exclus nimic, iar noi luăm în calcul toate scenariile posibile, chiar și pe cele mai puțin probabile”.

El a mai adăugat că, în ciuda tonului dur, Moscova speră ca situația să nu degenereze.

Tensiuni în creștere în Transnistria și discuții blocate

Regiunea separatistă Transnistria, apropiată de Rusia, s-a desprins de Republica Moldova înainte de destrămarea URSS. După conflictul armat din 1992, zona a funcționat într-o stare de echilibru fragil, însă deciziile recente venite dinspre Chișinău au amplificat tensiunile.

Negocierile dintre părți, inclusiv cea mai recentă rundă de discuții, nu au dus la niciun rezultat concret.

În paralel, există dispute legate de decizia autorităților moldovene de a limita accesul comandanților trupelor ruse de "menținere a păcii" și de extinderea regimului fiscal asupra regiunii separatiste.

Acuzații și poziții politice

În același context, Șoigu a acuzat Chișinăul că blochează procesul de negociere și că limitează participarea locuitorilor din regiune la procesele electorale, inclusiv la referendumul din 2024 privind orientarea europeană a Republicii Moldova.

El a lăsat însă deschisă ideea unui posibil acord, chiar dacă îl consideră dificil de atins în actualele condiții.

„Nimic nu este imposibil. Este nevoie de bunăvoință și de condiții”, a mai spus el. „Dar impresia este că administrația de la Chișinău face totul pentru a se asigura că nu există nicio dorință de reunificare și nicio condiție adecvată pentru ca aceasta să aibă loc”.

Context regional și direcția Republicii Moldova

Autoritățile de la Chișinău își mențin obiectivul de integrare europeană, cu orizontul declarat 2030, chiar și în lipsa unei soluționări clare a dosarului transnistrean.

În regiune continuă să fie staționați aproximativ 1.500 de militari ruși, iar statutul lor rămâne unul dintre punctele sensibile ale negocierilor.

În acest cadru tensionat, mesajele Moscovei readuc în prim-plan riscul escaladării, conform Reuters.

CITEȘTE ȘI: Chișinăul cere Transnistriei să pună capăt presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română

