SUA au recunoscut că au arme în spațiu, pe orbita Pământului. Cursa cu China și Rusia intră într-o nouă etapă

Sursa foto ilustrativ: https://www.freepik.com/, @vadimsadovski

SUA au recunoscut oficial, pentru prima dată, că operează arme pe orbita Pământului.

Recenta recunoaştere de către Statele Unite a faptului că Pentagonul operează arme pe orbita Pământului marchează un moment istoric în militarizarea spaţiului cosmic şi vizează să descurajeze ceea ce oficialii americani descriu drept activităţi orbitale agresive din partea Chinei şi Rusiei, au declarat oficiali şi analişti citaţi miercuri de Reuters.

Şeful Forţei spaţiale americane, Douglas Schiess, a afirmat marţi că membri ai ramurii sale militare "operează arme pe orbită care pot apăra Forţa comună împotriva atacurilor din spaţiu". Serviciul va face "alegeri disciplinate şi responsabile" pe măsură ce îşi extinde arsenalul de apărare pe orbită, în următorii ani, a adăugat el.

Remarcile lui Schiess, făcute la o conferinţă în apropiere de Washington, au venit la o zi după ce secretarul Forţei aerului a SUA, Troy Meink, a declarat că SUA "au arme de control spaţial pe orbită capabile să apere Forţa Comună împotriva acţiunilor adverse ostile". Aceasta a fost cea mai clară recunoaştere de până acum venită de la un oficial al Pentagonului a existenţei de arme americane pe orbită, pe fondul tensiunilor spaţiale crescânde cu Rusia şi China.

Remarcile făcute săptămâna aceasta de înalţii oficiali militari din domeniul spaţiului de la Washington ilustrează "nivelul tot mai ridicat de confort al guvernului SUA de a vorbi despre acţiuni agresive în spaţiu", care a crescut în ultimii ani, a comentat Victoria Samson, director şef pentru securitate şi stabilitate spaţială la organizaţia non-profit Secure World Foundation.

"Am trecut de la a nu vorbi despre capacităţi anti-spaţiale (...) la a spune acum categoric că avem arme în spaţiu"

"Am trecut de la a nu vorbi despre capacităţi anti-spaţiale (...) la a spune acum categoric că avem arme în spaţiu", a notat Samson. "Pendulul continuă să se mişte în acea direcţie".

Schiess şi Meink au refuzat să spună la ce tipuri de arme s-au referit, când au discutat ulterior cu presa.

În răspuns la recunoaşterea de către SUA a deţinerii de arme orbitale, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Guo Jiakun, a subliniat pe platforma X că Beijingul "susţine utilizarea paşnică a spaţiului cosmic şi menţinerea acestuia în siguranţă şi se opune oricărei curse a înarmărilor în spaţiul cosmic sau oricărei încercări de a-l transforma în armă şi de a-l transforma într-o zonă de război".

Ministerul rus de Externe a apreciat la rândul său că recunoaşterea de către Washingtonul a faptului că a desfăşurat arme orbitale ignoră posibilele consecinţe ale unui conflict şi ameninţă stabilitatea pe termen lung a activităţii spaţiale.

Conflictele s-ar putea extinde în spaţiu

SUA, China şi Rusia - primele trei puteri spaţiale ale lumii - s-au întrecut ani de zile pentru a construi şi desfăşura o întreagă serie de reţele de sateliţi şi nave spaţiale cu capacităţi care ar putea fi folosite pentru a ataca sau manipula alte nave spaţiale.

Dar, deoarece normele militare, precedentele strategice şi legile războiului pe câmpul de luptă relativ nefamiliar al spaţiului sunt încă în faza embrionară, nu se ştie ca vreo ţară să fi făcut pasul concret de a ataca fizic satelitul altei nave în spaţiu.

Remarcile americane subliniază însă cât de repede au escaladat evoluţiile tehnologiilor navelor spaţiale în pregătiri tot mai făţişe pentru perspectiva extinderii conflictului în spaţiu - în contextul în care conflictele care au loc din Ucraina până în Orientul Mijlociu dovedesc în ce măsură sateliţii au devenit indispensabili în susţinerea războiului modern pe Pământ.

"Recunoaşterea acestor capacităţi de control al spaţiului este fundamentală pentru a ne asigura că prevenim eşecul descurajării şi că suntem pregătiţi în cazul în care descurajarea nu reuşeşte să le utilizeze eficient", a explicat marţi Richard Palmer, directorul Direcţiei de integrare a capacităţilor şi resurselor din cadrul Comandamentului Spaţial al SUA.

Vorbind la o conferinţă privind apărarea spaţială găzduită la Paris de firma de consultanţă Novaspace, Palmer a adăugat că există "unii actori pe glob care sunt foarte interesaţi să submineze interesele colective ale ţărilor şi aliaţilor adunaţi aici, în această audienţă, precum şi în Europa şi în restul lumii". El a refuzat să dea detalii despre natura sau capacitatea acestor arme.

"Concluzia este că forţa noastră comună şi forţele noastre aliate au nevoie de spaţiu. Economiile noastre au nevoie de spaţiu", a mai spus Palmer. "Noi în SUA suntem pregătiţi să menţinem acest lucru".

Pregătire pentru război în spaţiu

Timp de decenii, sateliţii au furnizat servicii de comunicaţii, navigaţie şi informaţii forţelor armate de pe Pământ şi, odată plasaţi pe orbită, au rămas de obicei pe rute fixe. Totuşi, militarii îi consideră

în tot mai mare măsură platforme de arme active, capabile să lanseze atacuri prin perturbarea operaţiunilor unui satelit prin bruiajul semnalelor, utilizarea de lasere pentru "orbirea" senzorilor sau chiar capturarea de nave spaţiale inamice.

China a demonstrat în 2022 că poate comanda unui satelit să se agaţe de o altă navă spaţială şi să o deplaseze pe orbită.

Recent, SUA au efectuat cel mai mare exerciţiu orbital al lor, aşa-numitele Apollo Maneuvers, conceput pentru a ilustra operaţiuni spaţiale dinamice. Acesta a implicat sateliţi de pe mai multe orbite simultan, cu participarea unor parteneri internaţionali şi comerciali.

În pofida acestor semnale, oficialii americani încă nu au discutat deschis despre armele specifice în sine, lăsând loc pentru presupuneri şi interpretări care vor modela modul în care răspund adversarii SUA şi riscă să accelereze o cursă a înarmărilor în spaţiu, a atenţionat Craig Albert, director al programului de studii de informaţii şi securitate de la Universitatea Augusta.

"În absenţa unor informaţii complete, concurenţa poate presupune că sistemele le ameninţă propriile active spaţiale şi poate investi în capabilităţi contraspaţiale sau în arme comparabile", a notat Albert.

Şeful Comandamentului Spaţial al SUA a avertizat că adversarii dezvoltă capabilităţi pentru a împiedica Statele Unite să acceseze sisteme cheie şi pentru a reduce eficienţa militară şi vor încerca probabil să vizeze active spaţiale americane, la începutul unui potenţial conflict.

Şi alte ţări vor să dezvolte arme capabile să respingă atacurile în spaţiu. Printre acestea se numără Germania, care are un plan de cheltuieli spaţiale militare de 35 de miliarde de euro (40 de miliarde de dolari) menit să contracareze ameninţările tot mai mari din partea adversarilor, mai menţionează agenţia Reuters, potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI: AFP: China cere Statelor Unite 'să înceteze să se pregătească de un război în spațiu'

