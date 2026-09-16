Parlamentul European a votat un raport pe "inegalitățile de gen în sănătate". Se cere educație sexuală cu teme despre diversitate LGBTQ

Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Parlamentul European

Parlamentul European a votat miercuri un raport privind „inegalitățile de gen în sănătate”, documentul incluzând prevederi referitoare la educația sexuală, produsele menstruale și drepturile persoanelor LGBTQ.

Parlamentul European a votat azi un raport despre "inegalitățile de gen în sănătate, cu accent pe afecțiunile specifice". Maria-Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, a postat pe Facebook exact ce a văzut în textul pe care l-au avut în față la Strasbourg.

Forma inițială a textului includea formularea "10% din populația care menstruează"

"Exemplu de amendament / raport pe care îl votam azi în Parlamentul European.

Un raport al Parlamentului despre "Gender inequalities in health, specifically as regards gender-specific conditions", care în forma inițială a textului includea formularea "10% din populația care menstruează". Amendamentul înlocuiește "populația" cu "femei". Mă aștept să pice amendamentul la vot și să rămână textul original.

Altă "minune" din acest raport: se propune eradicarea sărăciei menstruale prin acordarea de tampoane gratis femeilor. Din păcate, bătrânii sau bolnavii care suferă de incontinență urinară nu primesc nimic, și nici bebelușii pamperși.

Da, asta votăm azi la Strasbourg. În plină epocă de războaie și conflicte, criză economică mondială și europeană", a explicat Maria-Georgiana Teodorescu.

Accesul tuturor la "produse menstruale de înaltă calitate, fără toxine și sustenabile pentru mediu, în special reutilizabile"

Raportul merge însă mai departe. Prin el se solicită Comisiei și statelor membre să asigure accesul tuturor la "produse menstruale de înaltă calitate, fără toxine și sustenabile pentru mediu, în special reutilizabile". Mai mult, încurajează statele să folosească taxele ca instrument ca aceste produse să devină mai ieftine și mai ușor de găsit. Proiectul propune acces gratuit sau accesibil la ele, plus informații și facilități sanitare adecvate, mai ales în școli, la locul de muncă, în clădiri publice și în centre de primire.

Potrivit raportului, educația insuficientă despre menstruație poate duce la îngrijire nesigură și la boli grave. Se solicită mai multe campanii publice finanțate în acest sens și de mai multă cercetare.

Este prezentată ca o problemă de sănătate publică deseori trecută cu vederea, care "afectează mai mult femeile" decât "alte genuri". Au fost cerute campanii de conștientizare ca simptomele să nu mai fie ignorate și ca oamenii să știe ce tratamente există.

Secțiunea de diagnostic și tratament cuprinde metode "diverse din punct de vedere al genului, precum și pentru persoane intersex"

În secțiunea de diagnostic și tratament textul atrage atenția că metodele rămân "centrate pe bărbați din cauza subfinanțării și a lipsei de cercetare". Asta ar putea duce, spune raportul, la "tratamente de calitate mai slabă pentru femei, persoane transgender și diverse din punct de vedere al genului, precum și pentru persoane intersex".

În raport se cere și o strategie europeană pentru sănătatea femeilor cu ținte clare, publice, măsurabile și cu responsabilitate. Statele membre ar păstra totuși libertatea de a adapta implementarea la realitățile locale.

Educație sexuală cuprinzătoare: Teme legate de orientare sexuală, identitate de gen și diversitate LGBTQ

Un alt punct important a fost educația. Raportul cere Comisiei să emită recomandări către statele membre pentru educație sexuală cuprinzătoare, în conformitate cu standardele UNESCO care includ explicit teme legate de orientare sexuală, identitate de gen și diversitate LGBTQ. Textul leagă asta de alfabetizarea în sănătate pe tot parcursul vieții, de la fertilitate și contracepție până la consimțământ, integritate corporală și prevenirea violenței.

În final, se solicită colaborare cu medici, organizații și platforme digitale pentru a combate dezinformarea, "leacurile minune" și ceea ce raportul numește "influența tot mai mare a mișcărilor anti-gen, definite ca mișcări care ar submina egalitatea de gen și drepturile persoanelor LGBTIQ".

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