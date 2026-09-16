Germania trimite patru avioane Eurofighter în Letonia pentru protejarea spațiului aerian în perioada alegerilor

Germania va trimite patru avioane de vânătoare Eurofighter ale Forţelor sale aeriene pentru a contribui la securitatea spaţiului aerian al Letoniei/ Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Germania va desfășura patru avioane de vânătoare Eurofighter în Letonia, la solicitarea autorităților de la Riga, pentru a contribui la securitatea spațiului aerian în perioada alegerilor parlamentare din 3 octombrie.

Germania va trimite patru avioane de vânătoare Eurofighter ale Forţelor sale aeriene pentru a contribui la securitatea spaţiului aerian al Letoniei în timpul alegerilor parlamentare care vor avea loc în această ţară baltică pe 3 octombrie, relatează miercuri EFE.

Potrivit unui comunicat emis miercuri de Ministerul Apărării german, guvernul leton a solicitat partenerilor săi din NATO sprijin în protejarea spaţiului aerian în acest context, având în vedere intruziunile frecvente ale dronelor ruseşti şi ale celor ucrainene deviate în zona Mării Baltice în ultimele luni.

Avioanele de vânătoare vor fi desfăşurate în cadrul misiunii NATO de supraveghere aeriană a regiunii şi vor staţiona timp de aproximativ o săptămână la baza aeriană din Lielvarde, în centrul Letoniei.

Un contingent german va fi detașat în Letonia

Avioanele vor fi însoţite de un contingent format din câteva zeci de soldaţi.

„Germania rămâne ferm alături de aliaţii săi deosebit de expuşi pe flancul estic (al NATO) şi, din acest motiv, va trimite, de la sfârşitul lunii septembrie până la începutul lunii octombrie, un mic contingent cu avioane de luptă Eurofighter”, a subliniat ministerul condus de politicianul social-democrat Boris Pistorius.

Ministerul a amintit că la sfârşitul acestui an este prevăzută participarea din nou a Forţelor aeriene germane, de data aceasta cu cinci avioane Eurofighter şi aproximativ 120 de soldaţi, la misiunea de supraveghere aeriană a NATO. Pentru respectiva misiune, personalul militar german va staţiona până în martie 2027 la baza Ämari din Estonia.

Misiunile NATO de poliție aeriană pe flancul estic

De la aderarea celor trei state baltice - Estonia, Letonia și Lituania - la Alianța Nord-Atlantică, în 2004, NATO protejează spațiul aerian de pe flancul nord-estic al Alianței. Forțele Armate Germane participă la misiunea NATO de Poliție Aeriană în Țările Baltice (Baltic Air Policing) din 2005, prin detașarea unor avioane de vânătoare, inițial F-4F Phantom II, iar din 2009, Eurofighter.

Pe fondul deteriorării situației de securitate în urma anexării Crimeei de către Rusia, în martie 2014, precum și al percepției privind amenințarea la adresa flancului estic al Alianței, misiunea de poliție aeriană a fost intensificată, ca parte a măsurilor de asigurare adoptate în urma summitului NATO din 2014, desfășurat în Țara Galilor. Astfel a fost instituită misiunea Enhanced Air Policing North (eAPN). De atunci, Forțele Armate Germane, sub conducerea Forțelor Aeriene, au contribuit în mod regulat cu un contingent la misiunea eAPN.

Forțele detașate în cadrul misiunilor NATO de poliție aeriană se află sub comanda Centrului NATO de Operații Aeriene Combinate (Combined Air Operations Centre - CAOC) Uedem, din Uedem, Renania de Nord. Atunci când este activată Alerta de Reacție Rapidă (Quick Reaction Alert - QRA), sunt efectuate așa-numitele zboruri de monitorizare, pentru identificarea potențialelor amenințări și pentru demonstrarea prezenței și vigilenței.

Participarea continuă la misiunile NATO de poliție aeriană are și rolul de a facilita schimbul de experiență între aliați.