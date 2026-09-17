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Nicușor Dan, declarații de presă după consultările cu partidele

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
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Nicușor Dan / Agerpres
Nicușor Dan / Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, va susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni la ora 17:00.

Președintele României, Nicușor Dan, va susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni, joi, 17 septembrie, la ora 17:00. Conferința de presă susținută de șeful statului vine după consultările pe care le-a avut în cursul zilei cu partidele. Este posibil ca Nicușor Dan să anunțe un candidat pentru funcția de premier, potrivit unor surse.

DC NEWS va prezenta principalele declarații făcute de Niucușor Dan în cadrul acestui articol.

Precizăm că în cursul zilei Nicușor Dan a avut consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru la Palatul Cotroceni după următorul program, potrivit Administrației Prezidențiale:

Partidul Social Democrat (PSD) - ora 9:00. Îl susțin premier pe Sorin Grindeanu.

Nicușor Dan, declarații de presă după consultările cu partidele

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) - ora 9:30. A susținut că votează un Guvern din care nu face parte, vrea organizarea de alegeri anticipate.

Nicușor Dan, declarații de presă după consultările cu partidele

Partidul Național Liberal (PNL) - ora 10:00. Susține un premier credibil, dar prima opțiune e Siegfried Mureșan.

Nicușor Dan, declarații de presă după consultările cu partidele

Uniunea Salvați România (USR) - ora 10:30. Susține varianta Siegfried Mureșan sau o nouă rotativă guvernamentală.

Nicușor Dan, declarații de presă după consultările cu partidele

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) - ora 11:00. Susține un guvern politic sau un guvern de specialiști.

Nicușor Dan, declarații de presă după consultările cu partidele

Grupul parlamentar al Minorităților Naționale - ora 11:30. Vor o amânare a desemnării premierului.

Nicușor Dan, declarații de presă după consultările cu partidele

Partidul Oamenilor Tineri (POT) - ora 12:30. Susține un guvern tehnocratic.

Nicușor Dan, declarații de presă după consultările cu partidele

Grupul parlamentar Uniți pentru România - ora 13:00. Susțin varianta Victor Ponta premier.

Nicușor Dan, declarații de presă după consultările cu partidele

Partidul S.O.S. România (SOS) era programat pentru ora 12:00, dar nu s-a prezentat la consultările de la Cotroceni.

Sursa fotografiilor: Administrația Prezidențială

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