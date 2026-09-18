Siegfried Mureșan, premierul desemnat, declarații alături de liderii PNL, USR și UDMR. Anunțurile zilei! / video

Siegfried Mureșan

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va susține astăzi, de la ora 13:00, declarații de presă alături de liderii PNL, USR și UDMR.

Update 13:00: Premierul desemnat, Seigfried Mureșan, face declarații alături de liderii PNL, USR și UDMR:

Siegfried Mureșan:

Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare pe care o accept.

Mulțumesc mult colegilor din PNL și partenerilor din USR și UDMR.

În urmă cu 84 de zile, cele trei partide au propus candidatura mea pentru funcția de premier. Am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum.

România e azi mai stabilă și mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum.

Am decis cu partenerii noștri să începem munca la un program de guvernare.

Începând de azi voi lucra la redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare să prezentăm prioritățile programului de guvernare.

Ilie Bolojan:

Am aflat ieri de intenția lui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan în funcția de premier, cu 30 de minute înainte de anunț.

PNL va trata cu responsabilitate această situație.

Nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări ce nu pot fi acoperite de situația economică.

Dominic Fritz:

USR susține nominalizarea lui Siegfried Mușrean.

Credem că este omul potrivit să conducă un Guvern și să întărească în crederea oamenilor într-un viitor mai bun decât prezentul.

Există un discurs de ură care subminează fundamentele democrației noastre și sperie mulți cetățeni.

Ne propunem să formăm un Guvern serios, coerent, cu o viziune clară și pozitivă pentru România.

Misiunea aceasta este mult mai importantă decât orice fel de jocuri politice. Este născută din iubirea noastră pentru România și din încrederea noastră că țara asta va merge mult mai bine. Vom lucra alături de Siegfried Mureșan.

Tanczos Barna:

UDMR salută nominalizarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier.

Considerăm că cel mai important lucru este să ne gândim la o guvernare stabilă până în 2028 și considerăm că cea mai bună soluție este o refacere a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie. Credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă.

Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste.

Știrea inițială:

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, iese în fața jurnaliștilor alături de conducerile PNL, USR și UDMR. După căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și eșecul nominalizărilor anterioare, noul premier desemnat are la dispoziție zece zile pentru a aduna voturile necesare învestirii unui cabinet cu puteri depline.

DC News va transmite toate declarațiile de presă comune de la Parlament.

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„Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului. Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem”, a transmis Siegfried Mureșan, în urmă cu scurt timp, pe pagina de Facebook.

A treia încercare a președintelui Nicușor Dan după demiterea Guvernului Bolojan

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan reprezintă a treia desemnare făcută de șeful statului pentru fotoliul de la Palatul Victoria, după ce variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea nu au reușit să contureze o susținere parlamentară stabilă. Executivul nu mai are puteri depline din 5 mai 2026, momentul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut la votul unei moțiuni de cenzură.

Președintele Nicușor Dan a explicat situația de la consultări:

„O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră, și faptul că trăim din banii oamenilor, înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră”, a declarat ieri președintele Nicușor Dan.

Cine este economistul propus să preia conducerea Guvernului

Siegfried Vasile Mureșan (45 de ani) este vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, fiind o voce cunoscută în negocierile pentru bugetul Uniunii Europene și coraportor pentru implementarea PNRR.

Este licențiat al Academiei de Studii Economice din București (2004) și absolvent de master în economie și management la Universitatea Humboldt din Berlin (2006).

Ales europarlamentar în 2014 pe listele PMP, susținut atunci de Traian Băsescu inclusiv ca opțiune de premier. Din 2018 este membru al Partidului Național Liberal. Este căsătorit cu Cătălina Manea, specialistă la Banca Europeană de Investiții din Luxemburg.

Cu o zi înainte de nominalizare, Mureșan a subliniat linia politică pe care dorește să o continue:

„România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, dar nu vom accepta orice Guvern. Și Guvernul condus de PSD - Ciolacu a avut puteri depline, însă a dus deficitul la nivelul record de 9,3%, a împins România aproape de retrogradarea în categoria 'junk', a blocat PNRR-ul și a pus în pericol accesul țării la fondurile europene. Guvernul condus de Ilie Bolojan, deși a funcționat în regim de interimat în ultimele luni, a deblocat fondurile din PNRR, a redus deficitul, a accelerat absorbția fondurilor de coeziune și a îndepărtat riscul retrogradării României în categoria 'junk'”.

Aritmetica votului din Parlament: 187 de voturi asigurate, lipsesc 46 până la majoritate

Pentru a trece de plenul reunit, noul Cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile. Tabăra din jurul premierului desemnat ar avea oficial 187 de mandate:

PNL: 80 de parlamentari

USR: 59 de parlamentari

UDMR: 31 de parlamentari

Grupul minorităților naționale: 17 parlamentari

Diferența de 46 de voturi trebuie găsită în termenul legal de zece zile.