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Daniel Băluță, la interviurile DC NEWS: Impactul crizei guvernamentale asupra administrației Sectorului 4

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
imagine cu Daniel Baluta
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță. Sursa foto: Facebook

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, este invitat, miercuri, 16 septembrie, la interviurile DC NEWS.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, este invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS, miercuri, 16 septembrie, de la ora 12:00.

Unul dintre subiectele centrale ale discuției va fi criza guvernamentală și impactul acesteia asupra administrației Sectorului 4. Într-un moment în care deciziile de la nivel central pot influența proiectele și investițiile administrațiilor locale, Daniel Băluță va explica ce efecte simte Sectorul 4 și ce așteptări are pentru perioada următoare. Vom afla mai multe detalii și despre colaborarea lui Daniel Băluță cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, dar și care sunt noile proiecte ale edilului Sectorului 4.

Iată care vor fi principalele teme de discuție:

  • Impactul crizei guvernamentale asupra administrației Sectorului 4
  • Colaborarea lui Daniel Băluță cu primarul general Ciprian Ciucu
  • Cum merge proiectul de la Piața Unirii
  • Noile proiecte ale primarului Băluță
  • La ce să ne așteptăm în privința traficului auto din Sectorul 4 și din București
  • Ce soluții vede Daniel Băluță pentru criza guvernamentală

Emisiunea va fi difuzată LIVE, miercuri, 16 septembrie 2026, începând cu ora 12:00, pe DC News, DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora și pe canalul de YouTube DC News.

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Daniel Băluță
bogdan chirieac
Sectorul 4 București
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