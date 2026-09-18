Poetul Nichita Danilov, invitatul săptămânii la De Ce Citim / video

Flaviu George Predescu și invitatul său, poetul Nichita Danilov

Poetul Nichita Danilov este invitatul ediției emisiunii De Ce Citim de săptămâna aceasta.

Sâmbătă, 19 septembrie, începând cu ora 17.00, Flaviu George Predescu și invitatul său, poetul Nichita Danilov, sunt protagoniștii unei noi ediții a emisiunii De Ce Citim, despre opera domnului Danilov, Festivalul Internațional de Poezie și alte subiecte care macină societatea.

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Nichita Danilov este unul dintre cei mai profunzi și originali poeți români contemporani, o voce singulară în peisajul literar postbelic, a cărei valoare a fost reconfirmată recent prin acordarea prestigiosului Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” - Opera Omnia în ianuarie 2026.

Scriitor polivalent - poet, prozator, eseist și publicist -, el aduce în literatura română o sensibilitate aparte, puternic amprentată de originile sale și de o apetență nativă pentru misticism, metafizică și grotesc. S-a născut la 7 aprilie 1952 în localitatea Climăuți, județul Suceava, într-o familie de etnie rusă - lipoveană. Această descendență culturală și spirituală va deveni o sursă majoră de inspirație pentru opera sa de mai târziu, infuzându-i scrierile cu o atmosferă specifică spiritualității slave.

Deși formarea sa profesională inițială a urmat trasee tehnice și economice - absolvind Școala Postliceală de Arhitectură din Iași în 1973 și Facultatea de Științe Economice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” în 1978 -, vocația sa profundă a rămas literatura. Debutul său literar s-a produs în anul 1979 în paginile revistei Dialog, însă consacrarea editorială a venit un an mai târziu, în 1980, odată cu publicarea volumului de versuri „Fântâni carteziene” la Editura Junimea.

Cartea a fost primită cu entuziasm de critică și distinsă cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România. Deși cronologic aparține generației optzeciste, Nichita Danilov s-a distanțat rapid de textualismul și cotidianul pur specifice colegilor săi de generație. El a dezvoltat un univers poetic propriu, obsedat de teme precum neantul, degradarea materiei, divinitatea, alienarea urbană și fragilitatea existenței, vizibile în volume de referință ca „Câmp negru” (1982), „Deasupra lucrurilor, neantul” (1990), „Mirele orb” (1995) sau „Recviem pentru anul unu” (2018).

Pe lângă activitatea de creație, Nichita Danilov a marcat profund viața culturală și publică a Iașiului, orașul în care s-a stabilit. A fost redactor la prestigioasa revistă Convorbiri Literare, redactor-șef al publicației Kitej-Grad, director al Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul” și director al Casei de Cultură „Mihai Ursachi”. Între anii 1998 și 2000, spiritul său analitic și erudiția l-au recomandat pentru o carieră diplomatică, activând ca atașat cultural al Ambasadei României în Republica Moldova.

De asemenea, este cunoscut publicului larg ca un fin observator al realităților sociale, semnând de decenii editoriale și eseuri în Ziarul de Iași. Recunoașterea valorii sale literare este atestată de numeroasele premii ale Uniunii Scriitorilor, de Marele Premiu pentru Poezie „Nichita Stănescu” și de decorarea sa, în 2004, cu Ordinul „Cavaler al Artelor” oferit de Președinția României. Prin opera sa, care îmbină rigoarea carteziană cu fantezia debordantă și fiorul religios, Nichita Danilov rămâne un pilon fundamental al poeziei românești moderne.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât şi pe Facebook şi YouTube. De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!