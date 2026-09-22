"Generaţia zero accidente", proiectul care promite să scadă numărul de victime pe şosea. Ce şanse are

CNAIR, Ministerul Educaţiei, Ministerul de Interne, dar şi alte instituţii, au anunţat proiectul "Generaţia zero accidente", care promite scăderea numărului de victime pe şosea.

Generația Zero Accidente este un proiect național de educație rutieră care își propune să contribuie la dezvoltarea unei culturi a responsabilității și siguranței în trafic.

Proiectul reunește resurse educaționale, activități și instrumente dedicate tuturor categoriilor de participanți la trafic, cu scopul de a încuraja comportamente preventive și decizii responsabile.

Prin acces la informații relevante și materiale adaptate diferitelor categorii de public, Generația Zero Accidente susține formarea unor comportamente care pot reduce riscul accidentelor și pot contribui la un trafic mai sigur pentru toți.

Însă ce şanse de reuşită are un asemenea proiect? Titi Aur, invitat permanent al emisiunii DC Conducem, trage primele concluzii şi analizează şansele de reuşită.

În ediţia de marţi, 22 septembrie, de la ora 18:00, discutăm cu specialistul în siguranţă rutieră şi despre măsurile pe care alte ţări le iau deja în ceea ce priveşte siguranţa traficului. SUA, spre exemplu, ia în calcul interzicerea manevrei de viraj la stânga. Titi Aur spune despre aceasta că este a doua cea mai periculoasă manevră legală în trafic.

De asemenea, Marea Britanie pedepseşte drastic şoferii pentru "condus antisocial". Ce este şi cum este sancţionat, aflaţi la DC Conducem.

Acestea, dar şi alte subiecte, sunt dezbătute în ediţia DC Conducem de marţi, 22 septembrie, de la ora 18:00, pe DC news, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

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