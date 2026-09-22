Festivalul Strada de C’ Arte, subiectul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO

Festivalul Strada de C’ Arte, subiectul săptămânii la De Ce Citim

Mireille Rădoi, directoarea generală a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, este invitata ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”.

Marți, 22 septembrie, începând cu ora 15:00, Flaviu George Predescu și invitata sa, Mireille Rădoi, directoarea generală a BCU „Carol I”, sunt protagoniștii unei noi ediții a emisiunii „De Ce Citim”, dedicată celei de-a XV-a ediții a Festivalului „Strada de C’Arte”.

Ajuns la cea de-a XV-a ediție, Festivalul „Strada de C’Arte” sărbătorește cincisprezece ani de cultură urbană, întâlniri și dialog. Din 2011 și până astăzi, festivalul a transformat spațiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și zonele din jurul acesteia într-un loc de întâlnire pentru cititori, scriitori, artiști, cercetători și publicul de toate vârstele. Evenimentul reunește lansări de carte, întâlniri cu scriitori, dezbateri, expoziții, concerte, spectacole de teatru și film, lecturi publice, ateliere și tururi ghidate. Ediția aniversară din 2026 continuă acest parcurs și păstrează spiritul care a definit festivalul în cei 15 ani, printr-un program construit în jurul întâlnirii dintre public, carte și celelalte forme ale culturii.

Întregul program poate fi consultat pe https://stradadecarte.ro/

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube.

De asemenea, o puteți asculta duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

Urmărește emisiunea aici: