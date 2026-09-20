Mihai Daraban, LIVE cu Bogdan Chirieac la DCNews: Prioritățile mediului de afaceri din România - Video

Mihai Daraban, președintele CCIR. Foto: Facebook

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, revine la interviurile DC NEWS, luni, 21 septembrie.

Luni, 21 septembrie, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), este invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News, LIVE, de la ora 12:00.

Iată care vor fi principalele subiecte de discuție:

1. Rolul și statutul Camerei de Comerț și Industrie a României – reprezentarea și susținerea intereselor comunității de afaceri.

2. Topul Național al Firmelor – radiografia performanței și competitivității mediului de afaceri din România.

3. Misiunile economice internaționale – sprijinirea companiilor românești în identificarea de noi piețe, parteneri și oportunități de investiții.

4. Forumul de Afaceri România–Pakistan – oportunități de cooperare economică, dezvoltarea relațiilor comerciale bilaterale și facilitarea contactelor directe între companiile românești și pakistaneze.

5. Prioritățile imediate ale mediului de afaceri – care este, în acest moment, cea mai importantă și urgentă măsură de care companiile din România au nevoie?

6. Relația CCIR cu instituțiile statului – cum poate colaborarea dintre Camera Națională și autoritățile publice să contribuie concret la îmbunătățirea climatului de afaceri și la dezvoltarea economiei.

7. Dialogul public–privat – rolul CCIR în transmiterea către factorii de decizie a problemelor, propunerilor și necesităților reale ale antreprenorilor.

Interviul poate fi urmărit LIVE, luni, 21 septembrie, începând cu ora 12:00, pe DC NEWS și DC NEWS TV.