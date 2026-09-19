Ce nu am văzut la timp? Radu Herjeu, despre Călin Georgescu, AI și presă

Radu Herjeu

Radu Herjeu este invitatul lui Val Vâlcu, la DCNews și DCNewsTV.

Radu Herjeu, jurnalist și fost membru CNA, vine la DCNews pentru o discuție despre Călin Georgescu, inteligența artificială și viitorul presei.

Cum l-a descoperit pe Călin Georgescu și ce a observat înainte ca numele lui să devină cunoscut? De ce nu a văzut aproape nimeni ce urma să se întâmple? Și cât de mult poate schimba AI modul în care oamenii se informează și în care presa își face meseria?

O discuție despre manipulare, tehnologie, presă și noile provocări ale spațiului public, duminică, de la ora 14:00, doar la DCNews și DCNewsTV!