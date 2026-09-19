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Ce nu am văzut la timp? Radu Herjeu, despre Călin Georgescu, AI și presă

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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Radu Herjeu

Radu Herjeu este invitatul lui Val Vâlcu, la DCNews și DCNewsTV.

Radu Herjeu, jurnalist și fost membru CNA, vine la DCNews pentru o discuție despre Călin Georgescu, inteligența artificială și viitorul presei.

Cum l-a descoperit pe Călin Georgescu și ce a observat înainte ca numele lui să devină cunoscut? De ce nu a văzut aproape nimeni ce urma să se întâmple? Și cât de mult poate schimba AI modul în care oamenii se informează și în care presa își face meseria?

O discuție despre manipulare, tehnologie, presă și noile provocări ale spațiului public, duminică, de la ora 14:00, doar la DCNews și DCNewsTV!  

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