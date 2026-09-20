Claudiu Manda a prezentat date dintr-un sondaj intern al PSD: "Am făcut cu trei case de sondare"

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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a prezentat date dintr-o serie de sondaje comandate de social-democrați, ca replică la cifrele susținute de Cristian Ghinea.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, contestă datele prezentate de Cristian Ghinea privind intenția de vot pentru PSD și USR. Ghinea susținea că PSD ar fi ajuns la un nivel de 10-12%, în timp ce USR s-ar situa la 16%. Manda afirmă că PSD dispune de trei cercetări sociologice realizate recent, cu trei institute de sondare diferite, iar rezultatele indică un scor cuprins între 22% și 24% pentru partid. În același timp, potrivit acestuia, Ilie Bolojan s-ar afla pe un trend descendent.

Datele invocate de Cristian Ghinea ar proveni dintr-un sondaj comandat de USR și destinat uzului intern al formațiunii. Potrivit lui Manda, rezultatul prezentat ridică semne de întrebare, având în vedere dimensiunea PSD, peste un milion de membri, dintre care o parte importantă votează în mod tradițional formațiunea. Pe de altă parte, deputatul PNL Alexandru Muraru pornește de la simularea internă atribuită USR și susține că PSD ar putea pierde o parte semnificativă din reprezentarea parlamentară dacă ar refuza să voteje Guvernul Mureșan și ar contribui la declanșarea alegerilor anticipate.

"Este o minciună"

"Prima situație de genul ăsta a apărut imediat după ce a căzut guvernul Bolojan, în care, prin vicepreședintele lor de atunci, ne spunea că PSD-ul s-a prăbușit, de la 23% a ajuns la 13%, după ce a căzut guvernul Bolojan.

Și, sigur, este o minciună, pentru că, dacă toți votanții și simpatizanții noștri ne spun: 'Faceți ceva, nu vă mai înțelegeți cu ei, mergeți afară, dați-i jos și măcar știm că voi vă mai bateți pentru drepturile noastre sau pentru români, în niciun caz nu veți mai vota împotriva românilor', iar dintr-o dată jumătate din cei care țineau cu PSD și care ne cereau să dăm jos guvernul s-au supărat pe noi pe motiv de domnul Bolojan și nu ne mai votează, este o minciună.

Noi avem sondajele noastre interne. Am făcut, înainte de Sinaia, cu trei case diferite, în aceeași perioadă, pe aceleași tipuri de întrebări, fiecare pe baza lor de date. PSD-ul stă undeva între 22 și 24%. Asta era atunci, pentru că suntem pe un trend crescător.

Domnul Bolojan a scăzut cu 8% în ultima lună de zile, pentru că toată lumea vede că stă efectiv blocat și nu vrea să vină cu nicio soluție să deblocheze situația.

"Nu ne e frică de anticipate. PSD-ul va lua mai mult la anticipate"

Vă spun așa: nu ne e frică de anticipate. PSD-ul va lua mai mult la anticipate.

Dacă ne uităm la cum arată astăzi sondajele, PSD-ul este pe un trend crescător și mai avem șase luni de zile. (...) Eu ce vreau să vă spun este că vor fi șase luni de zile, pentru că nu se pot face mai devreme anticipatele, tot fără guvern, tot cu agențiile de rating la ușă, care ne spun: 'Nu aveți guvern, nu aveți rectificare, nu aveți buget. Cineva trebuie să plătească.'

La sfârșit vom avea, în zona suveranistă, cam aceleași procente pe care le-au avut POT, SOS și AUR, plus-minus.

PSD-ul va avea ceva mai mult. USR-ul este în scădere, undeva la 9-8-7%. PNL-ul s-a umflat un pic, acum este în scădere, s-ar putea să ia sub 14%, cât a luat data trecută.

UDMR-ul păstrează scorul și ne vom trezi într-o situație în care nici suveraniștii nu vor avea peste 50% din mandate să facă singuri guvernul.

Forțele pro-occidentale toate vor avea peste 50%, ceea ce au și acum. Eventual doar domnul Bolojan poate să schimbe lista, să scape de cei pe care îi au acolo", a explicat secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la Antena 3 CNN.

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