Ce ar însemna un guvern Siegfried Mureșan pentru România? Chirieac: Una e să fi lucrat prin parlamentul german, alta e să ai Germania de partea ta

Siegfried Mureșan, europarlamentar și varianta PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier. Sursa foto: Agerpres

Analistul Bogdan Chirieac a explicat ce ar putea însemna pentru România un guvern condus de Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan se pregătește pentru votul de încredere din Parlament, într-un context tensionat, în care susținerea necesară pentru trecerea guvernului nu este încă asigurată. După criticile la adresa PSD, USR și Mureșan s-au arătat deschiși la discuții cu social-democrații și ceilalți parlamentari pentru a obține voturile necesare. Analistul Bogdan Chirieac a comentat situația și a vorbit despre eventualele consecințe ale unui guvern Mureșan instalat la Palatul Victoria, precum și despre sprijinul pe care acesta l-ar putea primi.

Regres major cel puțin un an

"Mie îmi este foarte teamă dacă guvernul Mureșan va trece. Asta ar însemna o perioadă de cel puțin un an, pentru România, de regres major din toate punctele de vedere, de la democrație, la economie, la starea societății, la ce vreți dumneavoastră. Am văzut lista de miniștri pe care o propun și este de-a dreptul înspăimântătoare. E de neconceput așa ceva. Poate că societatea românească și onorabila clasă politică din țară au nevoie de un astfel de șoc pentru a se trezi și pentru a începe reformele reale de care țara are nevoie. Eu îl cred pe domnul Sorin Grindeanu când a spus că PSD nu va vota guvernul Mureșan. Probabil că vor ieși din sală sau vor spune 'prezent, nu votez'. Încă nu știu ce să zic de AUR, dar voi asculta cu mare atenție declarațiile lui George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu ca să vedem ce se spune. Senzația pe care o am, având în vedere electronii liberi din Parlament, cei care au intrat inițial la SOS și POT și au plecat, dintre care 12 sunt deja racolați de Ilie Bolojan la PNL, este că se va încerca trecerea acestui guvern.

"Dacă Germania l-ar sprijini real, cu forță, pe Siegfried Mureșan, ar trece de Parlament"

Vă dați seama? Au intrat în SOS, un partid pro-rus în România, și acum sunt liberali sau 'Brătieni'? Cred că vor face oferte, iar oamenii aceia se tem de alegeri anticipate. Nu sunt pregătiți să piardă mandatul după 2 ani. Perspectiva alegerilor anticipate îi poate speria din punctul acesta de vedere. Este mare puterea lui Bolojan. Să știți că dacă Germania l-ar sprijini real, cu forță, pe Siegfried Mureșan, care totuși e un mediocru onest, un cărător de genți politice prin Parlamentul European și mai apoi prin Bundestag, care nu are nimic de-a face cu o funcție precum cea de premier al României, atunci ar putea să treacă. Una este să fi lucrat prin parlamentul german și alta e să ai Germania de partea ta. Dacă Germania ar fi de partea guvernului Mureșan atunci, credeți-mă, ar trece de Parlament. Totuși, Siegfried Mureșan nu e Friedrich Merz", a explicat Bogdan Chirieac.

Un nume spune totul despre planurile lui Bolojan cu ”guvernul” Siegfried Mureșan

