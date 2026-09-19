România și Italia își intensifică cooperarea în finanțe publice. Nazare l-a invitat pe omologul său la București

Foto: Agerpres/ Alexandru Nazare

Alexandru Nazare și omologul său italian, Giancarlo Giorgetti, au discutat la Dublin despre consolidarea cooperării economice dintre România și Italia.

România şi Italia vor să intensifice cooperarea în domenii precum combaterea evaziunii şi fraudei fiscale, digitalizarea administraţiei fiscale şi dezvoltarea unor servicii publice şi financiare mai simple şi mai accesibile, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în urma discuţiei cu omologul său italian, Giancarlo Giorgetti.

Ministrul Finanţelor participă, la Dublin, la reuniunea informală ECOFIN, alături de miniştrii de finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din Uniunea Europeană.

"România şi Italia au mai mult decât o relaţie economică puternică..."

"România şi Italia au mai mult decât o relaţie economică puternică. Avem provocări comune, comunităţi profund legate şi cred că avem şi un drum economic pe care îl putem construi împreună. Am avut, la ECOFIN, o discuţie foarte bună cu Giancarlo Giorgetti, ministrul italian al Economiei şi Finanţelor, despre situaţia economică din cele două ţări şi despre perspectivele economiilor noastre în următorii ani. Am discutat despre consolidarea finanţelor publice, competitivitate şi nevoia de a susţine investiţiile, dar şi despre teme foarte concrete pe care vrem să lucrăm împreună: combaterea evaziunii şi fraudei fiscale, inclusiv a traficului ilicit, digitalizarea administraţiei fiscale şi dezvoltarea unor servicii publice şi financiare mai simple şi mai accesibile pentru cetăţeni", a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

Ministrul italian al Economiei şi Finanţelor a fost invitat la București

Acesta l-a invitat pe ministrul italian al Economiei şi Finanţelor la Bucureşti pentru continuarea discuţiilor.

"L-am invitat pe ministrul Giorgetti la Bucureşti, pentru a continua aceste discuţii împreună cu echipele noastre şi pentru a transforma schimbul de experienţă dintre România şi Italia în proiecte concrete", a precizat Nazare.

Discuţiile au vizat şi comunitatea românească din Italia şi investiţiile românilor din diaspora.

"Am vorbit şi despre românii din Italia. Sunt oameni care muncesc din greu, care au construit familii şi cariere acolo şi care contribuie în fiecare zi atât la economia italiană, cât şi la legătura dintre ţările noastre. Vrem ca statul român să le ofere şi posibilitatea de a transforma experienţa, capitalul şi competenţele acumulate în străinătate în investiţii acasă. De aceea, prin programul "Diaspora Investeşte Acasă", susţinem românii din străinătate care vor să dezvolte afaceri şi capacităţi productive în România. Vrem să le oferim motive economice să investească în România şi instrumente prin care o idee bună să poată deveni o afacere viabilă", a afirmat ministrul.

Nazare s-a referit şi la experienţa Italiei în domeniul digitalizării, combaterii fraudei fiscale şi finanţării economiei.

"România poate învăţa din experienţa Italiei în digitalizarea serviciilor, combaterea fraudei fiscale şi finanţarea economiei. În acelaşi timp, România oferă oportunităţi importante de investiţii, o bază industrială în dezvoltare şi acces la o piaţă regională cu un potenţial semnificativ. Am împărtăşit aceeaşi convingere: România şi Italia au multe interese comune şi pot construi mai mult împreună - de la finanţe publice şi digitalizare, până la investiţii, antreprenoriat şi producţie. Iar milioanele de legături dintre români şi italieni sunt, poate, cea mai solidă fundaţie pentru acest parteneriat", a mai scris ministrul, conform Agerpres.

România și Italia, relație privilegiată: Avem schimburi comerciale care depășesc 20 de miliarde de euro în fiecare

Relația dintre România și Italia s-a transformat semnificativ în ultimele două decenii, iar comunitatea românească din Italia a devenit un actor important atât pentru societatea italiană, cât și pentru economia țării. Într-o nouă ediție a emisiunii „Românii care schimbă comunități”, Cosmin Dumitrescu, consulul general al României la Torino a vorbit despre evoluția comunității românești, contribuția antreprenorilor și profesioniștilor români și rolul pe care aceștia îl au în Italia.

"Relația româno-italiană este una cu totul și cu totul privilegiată. Cu toții știm că avem un parteneriat strategic consolidat între România și Italia. E un parteneriat care funcționează foarte bine pe toate palierele și a fost constant făcut mai puternic, nu doar de actorii statali, ci și de actorii economici și sociali în ambele comunități, fie că vorbim de comunitatea româno-italiană din Italia sau de comunitatea italo-română din România. Cunoaștem foarte bine că avem câteva sute de mii de italieni care trăiesc în România și care au ajuns pe teritoriul țării noastre.

Au ajuns fie acum 100 de ani în urmă, cu primul val de imigrație italiană, fie după 1989 cu o migrațiune benefică de natură economică. Avem schimburi comerciale care depășesc 20 de miliarde de euro în fiecare an între România și Italia. Este al doilea partener comercial extern al României după Germania. În evaluarea mea, acest număr, acest volum de schimburi comerciale poate fi dublat și dus spre 40 de miliarde de euro. Ar fi benefic pentru ambele țări.

"Comunitatea româno-italiană a avut o transformare semnificativă în ultimii 20 de ani"

Ca să avem o imagine exactă despre ce înseamnă 20 de miliarde de euro în schimburi comerciale, unde România nu are un deficit comercial semnificativ, vorbind de schimburi echilibrate, export și import, înseamnă mai mult de 100.000 de locuri de muncă în România și mai mult de 100.000 de locuri de muncă în Italia. Așadar, impactul social și economic asupra Italiei și României e unul echilibrat care aduce o ipoteză de dezvoltare exponențială. Totul va depinde și de actorii care sunt motorul acestei dezvoltări.

Comunitatea româno-italiană a avut o transformare semnificativă în ultimii 20 de ani. Vorbim de trecerea de la o comunitate formată în urma unei migrații economice, de prim nivel, de subzistență, la a doua și a treia generație de migrație. Dacă la început au ajuns în Italia foarte mulți cetățeni români de bună credință, oameni minunați, muncitori, veniți din zona rurală în special, care au acoperit necesitatea de forță de muncă a locurilor mai puțin plătite din Italia, acum discutăm de cu totul și cu totul altceva. Sunt alte generații care încep să acopere locuri din ce în ce mai bune de muncă în Italia.

Românii formează a doua cea mai importantă comunitate străină de afaceri din Italia

Am pus la dispoziție date statistice legate de fenomenul antreprenorial româno-italian, aici pe teritoriul Italiei. Vorbim de români care formează a doua cea mai importantă comunitate străină de afaceri din Republica Italiană. Acea cifră evaluativă de 2% din PIB eu cred că este apropiată de realitate, dar o consider inferioară celei adevărate. O astfel de contribuție este greu de evaluat cu precizie. Nu vorbim doar de ce se produce la nivel individual. În toate companiile unde românii sunt prezenți fie ca proprietari unici, fie ca acționari, se adaugă un impact economic mult mai mare. Dacă am face un calcul a ceea ce înseamnă contribuția celei de a doua și celei de a treia generații de migranți români în Italia, cred că impactul economic este mult mai mare. Ceea ce produc românii în Italia este foarte important din punct de vedere economic", a explicat Cosmin Dumitrescu, consulul României la Torino.

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