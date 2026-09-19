Nicușor Dan: "Dacă ne uităm la televizor pare că suntem în pragul Apocalipsei. Nu e deloc așa"

Sursa Foto: Florin Răvdan, DC News

Președintele Nicușor Dan a declarat, sâmbătă, la Bistrița, unde a participat la ceremonia de finalizare a lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență, că românii ar trebui să privească „cu echilibru” atât problemele țării, cât și progresele realizate în ultimii ani. Șeful statului a dat ca exemplu tranzitul pe care președintele Serbiei l-a făcut prin țara noastră și care a fost impresionat de progresele României.

Nicușor Dan a efectuat o vizită în municipiul Bistrița. Președintele a participat la evenimentul organizat cu ocazia finalizării proiectului de modernizare și extindere a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Investiția a inclus construirea unui nou corp, reabilitarea clădirii existente, digitalizarea spitalului și dotarea cu echipamente medicale, valoarea totală a proiectului depășind 600 de milioane de lei. Noul pavilion al spitalului a fost inaugurat în decembrie 2025, iar ceremonia de sâmbătă a marcat finalizarea și recepția lucrărilor de modernizare a ansamblului medical.

Nicușor Dan care se află sub presiunea agregării unui guvern funcțional spune că românii trebuie să se bucure și de succese.

„E un lucru care cred că e important în zilele astea: să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru. Dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în pragul apocalipsei. Nu e deloc așa.

Bineînțeles că România are corupție, bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem.

Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca la niște succese. Am avut niște oameni care au avut niște termene-limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat. Asta e un succes și sunt multe altele.

Ieri am participat la o conferință, la un summit în Ucraina. Acolo a participat și președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina și a spus public că este impresionat de realizările României din ultimii 20 de ani, de când nu a mai fost el în România.

Și toate realizările astea noi, ca societate, le-am făcut împreună. Da, oamenii de aici au muncit, așa cum s-a întâmplat și acum: studiu de fezabilitate, proceduri de achiziție și, de aici, avem speranța.

Dacă noi am făcut drumul ăsta... Bineînțeles că am fi putut să-l facem mai repede. Nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru unde suntem și, în felul acesta, o să ne uităm să facem societatea noastră mai bună pentru noi și pentru copiii noștri”, a declarat Nicușor Dan la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.

Situația economică a României

România se confruntă cu presiuni economice și politice importante. Agențiile internaționale de rating au avertizat că prelungirea crizei politice și lipsa unui guvern cu puteri depline pot pune în pericol statutul României de țară recomandată investițiilor. Standard & Poor's urmează să evalueze România la începutul lunii octombrie, iar agenția a indicat existența unui guvern cu puteri depline drept unul dintre elementele importante pentru evaluarea țării.

Criza politică durează din luna mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. După două nominalizări eșuate, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 17 septembrie pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a forma Guvernul și a obține votul de încredere al Parlamentului, însă la momentul desemnării nu exista încă o majoritate parlamentară conturată.

În paralel, Moody's a menținut în august ratingul României la nivelul „Baa3”, în categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă.