PSD îi solicită lui Siegfried Mureșan să vină cu planul său pentru România

Siegfried Mureșan / Inquam Photos / Octav Ganea

PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să prezinte public planul său pentru România.

„Înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD, Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue?

PSD consideră că aceasta ar fi prima dovadă de normalitate politică. Astfel, din momentul în care a acceptat desemnarea pentru funcția de prim-ministru, Siegfried Mureșan are obligația să le spună românilor care este planul său pentru a scoate țara din criza economică și socială în care a ajuns după guvernarea condusă de Ilie Bolojan, președintele propriului său partid.

Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor. Va continua politica de austeritate? Va menține actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susținerea companiilor românești și păstrarea locurilor de muncă? Cum va asigura funcționarea serviciilor publice esențiale, de la sănătate până la administrația locală?

Mai mult, el trebuie să clarifice fără echivoc un lucru: consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte și intenționează să le continue sau consideră că România are nevoie de o schimbare de direcție?

Întâi programul pentru România. Întâi măsurile pentru români. Abia apoi discuții despre voturi pentru o majoritate parlamentară”, a transmis biroul de presă al PSD către DC News.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va semna sâmbătă decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.

El a spus că l-a ales pe Mureșan, „prima opțiune” a sa, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.

„România are nevoie de un Guvern. Nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuții și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucru importante. Deci are expertiza pentru această poziție”, a afirmat șeful statului.

Oricine ar fi în poziția aceasta, a adăugat Nicușor Dan, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public, și la consultări, 'sarcina prim-ministrului desemnat va fi una dificilă'.

Președintele a făcut apel și la responsabilitatea politicenilor

„Suntem la mai mult de patru luni după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții - și împreună, și separat - cu partidele politice, pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Vreau să spun direct - am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național, ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat 'Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea'. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile categoriilor sociale profesionale din țara noastră. România are nevoie de Guvern și nu rectificare, buget - astea sunt niște tehnicalități, dar de asta depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața. Și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo!, a arătat el.

Șeful statului s-a declarat optimist privind viitorul României.

„Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii”, a zis Nicușor Dan.