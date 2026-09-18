Nicușor Dan, noi declarații despre liderul care i-a spus: „asta cu România este problema ta, cu partidul e problema mea”

Nicușor Dan / Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan a făcut mai multe declarații de presă, în cadrul vizitei din Ucraina. El a explicat de ce a ales să îl nominalizeze pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare și a venit cu câteva precizări după ce joi a declarat că un lider politic i-a spus: „asta cu România este problema ta, cu partidul e problema mea”.

Președintele României Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, în cadrul vizitei din Ucraina, unde a vorbit și despre situația politică din țară, despre nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, despre șansele învestirii unui nou guvern condus de acesta, dar și despre liderul politic care i-a spus: "asta cu România este problema ta, cu partidul e problema mea".

Șeful statului a fost întrebat direct cine este de fapt acest lider de partid, dar a refuzat în mod repetat să îi divulge numele, repetând doar: "Un lider de partid din România" / "Un lider politic din România, asta e tot ce pot să vă spun".

Nicușor Dan: De cele mai multe ori vedeam o motivație de partid și nu una națională

Ulterior, președintele a subliniat faptul că a menționat această replică pe care a primit-o nu pentru a o cataloga în vreun fel, ci pentru a evidenția care a fost atitutinea liderilor de partide în ultimele luni de criză politică, în care au avut loc mai multe runde de consultări oficiale pentru găsirea unei rezolvări și a unui nume de premier care să reușească să obțină o majoritate în Parlament pentru învestire.

"Nu vreau să calific această afirmație în vreun fel, ci vreau să mă raportez la întreg spectrul politic. Încercând să înțeleg motivația celui din fața mea de cele mai multe ori vedeam o motivație de partid și nu una națională", a mai spus Nicușor Dan.

Precizările lui Nicușor Dan vin după ce joi, 17 septembrie, în cadrul conferinței de presă în care a anunțat că îl nominalizează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier a spus și că "a văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național".

"Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: asta cu România este problema ta, cu partidul e problema mea", a mai spus Nicușor Dan, declarație care a strânit ulterior un val de reacții din partea unor lideri politici care au infirmat că i-au spus acest lucru președintelui.

Nicușor Dan întrebat despre anticipate: Cred că toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern

Întrebat ce se va întâmpla dacă Siegfried Mureșan nu va reuși să strângă o majoritate în Parlament, dacă va convoca alegerile anticipate, Nicușor Dan a spus: "Am început un proces de zece zile. Cred că toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern. Eu sper ca premierul desemnat să reușească să strângă o majoritate și să discutăm numai despre asta pe parcursul celor 10 zile. Deja suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă. Eu fac apel la partide să găsească o soluție".

Nicușor Dan a explicat și de ce l-a ales pe Siegfried Mureșan pentru această nominalizare.

"Eu ieri în mod responsabil am prezentat liderilor partidelor toate scenariile posibile și pe fiecare dintre scenarii mi-au spus cum văd și în ce măsură sunt tentați la momentul acela să îl urmeze și în funcție de asta am ales. Mai departe, în interiorul acestor 10 zile în care am dat mandat și sper să se formeze un guvern, nu vreau să fac alte comentarii", a mai spus Nicușor Dan.

Cum e afectată România de lipsa unui guvern cu drepturi depline

Cât despre cum ne afectează criza politică prelungită de la demiterea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan a spus: "Aici trebuie să punem o nuanță pentru că nu cred că este bine nici pentru noi, nici pentru oamenii care se uită la noi să brevetăm lucrurile într-o cheie apocaliptică. În acest interval de timp, România a finalizat PNRR-ul, 92%. Se putea mai bine, dar se putea și mult mai rău.

Programul SAFE a continuat într-un ritm destul de bun, legi importante în Parlament au trecut în sesiuni extraordinare, deci statul român a funcționat în toată această perioadă. Pe de altă parte, evident că având un guvern interimar, foarte multe lucruri au fost puse în așteptare. Nimeni nu vine să investască într-o țară în care nu știi care va fi viitorul guvern", a mai spus Nicușor Dan.

Precizăm în acest context că vineri, 18 septembrie, Malgorzata Krzywicka, analist de la Fitch Ratings Inc. a avertizat că România este pe cale să-și epuizeze timpul pentru a putea evita o retrogradare a ratingului de credit în categoria Junk, deoarece criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală.